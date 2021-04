« Cette concentration restera marquée toute ma vie »

01/04/2021 à 13:17 CEST

Pedri González a conclu après le match de mercredi contre le Kosovo quelques jours de rêve en disputant ses premiers matchs avec l’équipe nationale espagnole. Après une semaine pleine d’émotions, le milieu de terrain s’est entretenu avec les chaînes de l’équipe nationale, avec lesquelles il a partagé à quel point le premier appel de Luis Enrique a été spécial. « Ce fut une concentration spectaculaire qui me marquera à vie d’être le premier. Je suis très heureux de pouvoir en profiter et j’espère que j’aurai beaucoup plus d’opportunités », il a commenté

« Je suis très content de la confiance de l’entraîneur dès le premier instant et j’espère que ce sera le cas pour le prochain »a ajouté le Tenerife, qui a débuté contre la Géorgie et aussi contre le Kosovo. « Les coéquipiers m’ont très bien traité », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé ce qu’il restait de son premier appel.

D’un autre côté, Pedri a révélé que le premier maillot serait sauvegardé. « Je garderai le maillot souvenir pour être le premier, le prochain sera pour les gens que j’aime, qui le méritent », a-t-il déclaré.

De plus, dans la vidéo que l’équipe espagnole de football a postée sur les réseaux sociaux, il était possible de voir les bonnes vibrations entre Luis Enrique et l’azulgrana. « Quel con, hein », Pedri a dit en plaisantant à propos d’un tir qu’il a essayé en seconde période. « Eh bien, vous essayez »Luis Enrique a répondu en riant.