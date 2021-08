Cette console portable rétro de 151 jeux vous replongera en enfance pour seulement 14 euros | Jeux

in

Avec la popularisation des téléphones mobiles intelligents, ces consoles portables classiques telles que la Game Boy ou la Game Gear n’ont plus leur place sur ce marché, mais si vous aspirez à ces moments-là, il est probable qu’une console classique avec des jeux préinstallés puisse vous intéresser. tu.

Et l’une des consoles rétro portables les plus célèbres sur Amazon, et maintenant à prix réduit, est la Mars Gaming MRB qui est livré avec 151 jeux préinstallés pour que vous puissiez vous amuser pratiquement sans fin.

Cette console portable rétro Mars Gaming MRB coûte 14,90 € chez Amazon, dans un produit géré par Amazon lui-même que vous pourrez recevoir chez vous dans les prochains jours.

Cette console portable rétro à seulement 14,90€ dispose d’une multitude de jeux pour un plaisir sans fin

Cette console portable Mars Gaming MRB à 14,90 € bénéficie d’une remise de 10 euros, 40% moins cher par rapport à son prix précédent, et comprend 151 jeux préinstallés.

Non seulement vous pouvez exécuter des jeux vidéo, mais il est également capable de lire une multitude de fichiers multimédia. Cependant, vous pouvez lire de l’audio, de la vidéo, des livres électroniques et même des photos sur votre écran haute définition.

Il a un design ultra-compact, fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour offrir une excellente finition et la disposition des boutons dont nous nous souvenons tous, et il est disponible en noir et blanc selon vos goûts.

Comme les consoles classiques, on peut le ranger dans la poche de son pantalon, le mettre dans son sac à dos ou son sac à main, pour pouvoir profiter des jeux et aussi du multimédia où que l’on soit, et avec une longue autonomie.

