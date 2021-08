Cette copie scellée d’un Super Mario Bros de NES a été vendue 2 millions de dollars, et est déjà le jeu le plus cher de l’histoire | Jeux

Si, pour une circonstance étrange, vous n’avez jamais ouvert votre exemplaire doué de la NES Super Mario Bros, vous êtes déjà un nouvel homme riche.

NES Super Mario Bros Il a d’abord été lancé au Japon en 1985, pour atteindre les États-Unis à la fin de cette année et plus tard sur le territoire européen en mai 1987, l’un des titres les plus vendus de cette console Nintendo 8 bits et que vous pouvez sûrement avoir parfaitement Dans la salle de stockage, peut-être sans boîte ni notice.

Quoi qu’il en soit, si jamais on vous a offert la NES Super Mario Bros, et que vous ne l’avez pas ouverte parce que vous l’avez répétée, par paresse, ou parce que vous avez oublié, nous avons une bonne nouvelle pour vous : vous êtes riche.

Mais si, comme la plupart des mortels, vous avez ouvert votre cadeau de Noël ou d’anniversaire NES Super Mario Bros il y a plus de 30 ans, vous devrez continuer à travailler pour vivre. Et, selon le New York Times, une copie scellée de Super Mario Bros de NES vient d’être vendue (celle qui sort aux USA) pour pas moins de 2 millions de dollars.

Cette vente suit la tendance d’un boom excessif dû au rétro-collectionnisme, où cependant récemment un The Legend of Zelda de NES a été vendu pour environ 1 million de dollars et plus tard un Super Mario 64 également scellé pour 1,56 million de dollars.

Alors que les précédents jeux records étaient vendus par le biais de maisons d’enchères, ce Super Mario Bros de 2 millions de dollars a été vendu via Rally, un site qui utilise un système totalement différent, où ils achètent ces articles plus tôt qu’ils ne considèrent qu’ils peuvent être réévalués. temps, puis ils invitent les gens à investir dans des actions de ces mêmes éléments.

Alors que les offres de ces articles arrivent, les investisseurs décident de les accepter ou de les rejeter. S’ils acceptent la majorité, le produit est vendu et chacun des investisseurs prend un pourcentage de la vente. Cependant, Rally a acheté le jeu en avril 2020 pour 140 000 $ et l’a vendu un an et demi plus tard pour 2 millions de dollars.

L’un des investisseurs Ed converse, un étudiant en droit de Green Bay, dans le Wisconsin, a investi 100 $ en actions du jeu l’année dernière et vient d’obtenir 950 $ sur la vente.