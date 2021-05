Cette coque Apple TV Remote imprimée en 3D dispose d’une fente dédiée pour attacher un AirTag

Alors que l’Apple TV Remote repensée aurait été intégrée à l’application Find My, cela n’a finalement pas abouti. Un vendeur sur Etsy, cependant, cherche à changer cela avec un nouveau boîtier pour la télécommande Siri qui comporte une découpe AirTag.

Depuis l’annonce officielle des nouveaux Siri Remote et AirTag, les utilisateurs ont travaillé d’arrache-pied pour trouver des moyens d’intégrer les deux produits, allant du ruban adhésif au velcro et plus encore. La meilleure solution à ce jour vient de la boutique Etsy PrintSpiredDesigns.

La boutique Etsy vend un étui imprimé en 3D conçu pour s’adapter à la télécommande Siri et contenir un AirTag en même temps. La description explique:

Il s’agit d’un boîtier imprimé en 3D sur mesure conçu pour s’adapter à l’Apple TV Siri Remote et contenir un Apple AirTag. L’AirTag s’enclenche de manière satisfaisante et la télécommande Siri s’adapte parfaitement et en toute sécurité au-dessus. Une ouverture à l’arrière est dimensionnée pour s’adapter parfaitement à un câble de charge Lightning de marque Apple, vous pouvez donc charger la télécommande sans retirer le boîtier. Veuillez noter qu’en raison de l’orientation de l’AirTag dans le boîtier, le volume du haut-parleur AirTag peut être réduit.

Malheureusement, ce cas spécifique ne fonctionnera pas avec la télécommande Siri de deuxième génération repensée, qui commencera à arriver aux clients plus tard ce mois-ci. Une fois que la nouvelle télécommande Siri est sortie dans la nature, cependant, nous ne nous attendons pas à ce qu’elle soit trop longue avant qu’une solution similaire émerge.

Le boîtier AirTag + Siri Remote est disponible dans une poignée de couleurs différentes, y compris une option luminescente dans l’obscurité, pour 12,99 $. Si vous cherchez un moyen d’intégrer la télécommande de votre Apple TV dans l’application Find My, c’est l’une des meilleures solutions que nous ayons vues. Avez-vous d’autres idées? Faites-nous savoir dans les commentaires.

