Cette course de Caleb Williams a l’air illégale, mais elle est toujours incroyablement impressionnante

Personne ne s’attendait à ce que l’Oklahoma et le Kansas jouent un bon match aujourd’hui, mais nous y sommes. C’est un jeu assez excellent. Et cela se résume au fil.

Chaque pièce a été cruciale, c’est exactement pourquoi cette pièce de Caleb Williams a si confus les fans de football universitaire.

Alors Williams remet le ballon à son porteur de ballon, Kennedy Brooks, sur un jeu d’option de lecture et il est clair qu’il a été arrêté dans le champ arrière pour une défaite par le Kansas. Pourtant, non seulement le jeu a continué, mais les Sooners ont obtenu le premier down.

C’est parce que Williams est venu et a en fait pris le ballon des mains de Brooks et a couru pour le premier down lui-même. C’était la chose la plus étrange que vous allez voir sur un terrain de football aujourd’hui.

pic.twitter.com/oH204ORAhX – football universitaire sans contexte (@nocontextcfb) 23 octobre 2021

Cela… n’a pas vraiment l’air légal. Même le gars qui a fait tomber Williams était assez confus par la pièce.

On a l’impression que la progression vers l’avant a été arrêtée et que le jeu aurait dû être soufflé à mort. Mais, euh, apparemment non. Il s’agissait d’un transfert avant légal. C’est dans le livre des règles, apparemment.

le livre de règles donne en fait beaucoup de détails sur les transferts vers l’avant. ne revient pas beaucoup pic.twitter.com/WIZKVleQRE – Rodger Sherman (@rodger) 23 octobre 2021

L’élément clé est celui-ci :

« Le défenseur de l’équipe A ne peut passer le ballon en avant à un autre défenseur que si les deux sont derrière la ligne de mêlée et que le joueur qui passe le ballon en avant n’a pas eu tout son corps au-delà de la zone neutre. »

Cela… rend les choses un peu plus confuses mais les clarifie aussi un peu. C’est donc légal tant que les joueurs sont derrière la ligne de mêlée et que l’arrière initial qui portait le ballon n’a pas franchi le seuil de la zone neutre.

Cela semble être la bonne façon de lire cela, mais ce n’est toujours pas clair. Les fans du monde entier sont simplement confus tout en étant également impressionnés.

Caleb Williams avec le jeu yolo d’une vie – Mike Golic Jr (@mikegolicjr) 23 octobre 2021

OU QB Caleb Williams vient-il de faire cela? Et est-ce légal ? – Todd McShay (@McShay13) 23 octobre 2021

Qu’à cela ne tienne, c’était totalement légal. Caleb Williams super intelligent https://t.co/vuljaCADya – George Jarjour (@GeorgeOnTap) 23 octobre 2021

Quel jeu incroyable de Caleb Williams pour aller chercher ce ballon. Peut-être pas légal. Mais quand même, waouh. – Mitch Sherman (@mitchsherman) 23 octobre 2021

Votre transfert avant légal totalement conventionnel de tous les jours derrière la ligne de mêlée. Caleb Williams est une légende. – Josh Helmer (@JoshOnREF) 23 octobre 2021

La progression vers l’avant a été arrêtée. Des sifflets auraient dû être soufflés. Comme ils ne l’étaient pas, c’était un jeu légal. C’est la pure brillance de Caleb Williams. Pas de chance pour le Kansas. https://t.co/qVs0QFlESv – BEASTYBOI (@EliasPinckney) 23 octobre 2021

Que ce soit légal ou non, ce jeu de Caleb Williams devrait compter. C’était génial. – Tim Bielik (@timbielik) 23 octobre 2021

Que Caleb Williams joue si légal était la chose la plus brillante que j’aie jamais vue – chef ひ (@_tylerparker) 23 octobre 2021

Quelle pièce sauvage et, apparemment, légale de Caleb Williams. Juste un coup de maître d’éclat. L’Oklahoma en a un.

