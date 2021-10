Cette crème CC est si bonne qu’elle a plus de 10 000 avis cinq étoiles sur Amazon

Si vous hésitez encore à essayer un nouveau fond de teint, nous l’avons tout à fait compris. Après tout, il n’y a rien de pire que de dépenser de l’argent pour quelque chose qui n’est pas à la hauteur du battage médiatique. Mais selon les acheteurs d’Amazon, c’est un produit que vous ne devriez pas hésiter à essayer. En fait, voici ce que les critiques d’Amazon avaient à dire.

« J’ai acheté ce produit sur un coup de tête et je suis TELLEMENT content de l’avoir fait – quelle trouvaille !! C’est mieux que tout ce que j’ai utilisé auparavant. C’est léger mais avec une excellente couverture qui reste en place qui donne à ma peau un bel éclat et même teint. Juste un peu va un long chemin qui est fabuleux. Se sent léger sur ma peau et reste en place, ne fait pas de gâteau ou ne s’écaille pas, et a un SPF 50 !! Je recommande totalement ce produit, vous ne le regretterez pas. «

« La meilleure crème CC que j’ai JAMAIS essayé. Correcteur de couleur et super léger. Je le recommanderais à tout le monde! J’ai l’impression que je ne porte pas de maquillage et facile à appliquer. »

« J’ai acheté ceci avec beaucoup de scepticisme après avoir essayé beaucoup de CC crèmes, correcteurs et fonds de teint qui pouvaient à la fois correspondre à mon teint et couvrir mes cernes génétiques – et ils ont tous échoué. Celui-ci est à la hauteur du battage médiatique. La teinte la sélection a beaucoup de variations et celle que j’ai choisie était bien adaptée à ma peau claire et rose. se sent léger et résiste à une légère transpiration. Il a fait un excellent travail pour atténuer certaines des rougeurs et des dommages causés par le soleil sur ma peau ainsi qu’une petite cicatrice. Il a même estompé la plupart de mes cernes. Je ne l’ai porté qu’à l’intérieur par temps nuageux, mais j’aime le fait qu’il ait une bonne protection solaire intégrée. Je peux voir que c’est un produit d’utilisation quotidienne pour moi. Il vaut bien son prix. «

« J’ai trouvé mon fond de teint pour toujours ! J’ai un peu moins de 44 ans. J’ai des taches de vieillesse, des pores dilatés, des rougeurs dues aux méfaits du soleil et 23 ans de tabagisme. J’ai arrêté l’année dernière ! Je n’ai pas une peau impeccable. Cela le rend presque parfait sans être trop pâteux ou exagéré ! »

« Si j’étais obligé de choisir un seul produit cosmétique à utiliser pour le reste de ma vie, ce serait celui-ci. »

