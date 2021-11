Cette crypto à 35 cents pourrait couler Robinhood

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Lorde Edge, le maître de la crypto

Source : Shutterstock

Dimanche, le PDG de Tesla, Elon Musk, a changé son pseudo Twitter en Lorde Edge, une anagramme de « Elder Doge ».

Le cryptoverse de Twitter s’est naturellement déchaîné. D’ici lundi, un Lorde Edge (CCC :EDGELON-USD) était apparu sur le site de suivi crypto CoinMarketCap, atteignant une valeur marchande théorique de 25 millions de dollars presque instantanément (Quiconque pense avoir raté un coup peut toujours consulter les 81 autres jetons «Lorde Edge» sur la Binance Smart Chain).

pendant ce temps Élonomie (CCC :ELONOM-USD), une autre pièce sur le thème de Musk, a augmenté de 2 000 % en quelques secondes. De nos jours, il semble que la proximité avec l’autoproclamé Dogefather soit suffisante pour transformer n’importe quelle crypto-monnaie en or numérique.

Mais derrière la manne se cache une prévalence croissante d’escroqueries de type SQUID. Les investisseurs de Lorde Edge se sont déjà plaints de la difficulté de vendre le jeton, tandis que des audits indépendants d’Elonomics montrent des signes révélateurs d’une arnaque au pot de miel.

Bien que M. Musk semble s’amuser, ce sont les équipes de développement utilisant son nom qui ont le dernier mot.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

Les Spamcoins et Sh*tcoins d’aujourd’hui

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD)… CALAMAR… Nourrir chaque gorille… les pièces meme peuvent souvent ressembler à un mélange aléatoire de noms que vous trouveriez plutôt dans un zoo. Et sur les milliers de jetons frappés chaque jour, seule une poignée va n’importe où.

C’est pourquoi les meilleurs investisseurs en crypto comme Charlie Shrem d’InvestorPlace concentrez-vous sur des pièces de haute qualité ayant le potentiel de changer le monde. Pourquoi perdre du temps sur des imitateurs laids quand des étoiles brillantes comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD) faire signe ?

Mais certains investisseurs chanceux se sont également enrichis grâce à des jetons meme de faible qualité. Pour trouver la plus prometteuse parmi ces bêtes de blockchain, j’ai longtemps utilisé une combinaison de mes Maître de l’élan stratégie et un Liste de contrôle en 5 points. Cette combinaison choisie Dogecoin (CCC :DOGE-USD) à 1 cent et Shiba Inu avant sa dernière course à +400 %.

Mais il y a un problème avec cette méthode – elle ne voit les crypto-monnaies qu’après un gain initial de 20%… 100%… ou même de 500% (C’est +1 point de plus pour l’équipe de Charlie).

C’est pourquoi le PDG d’InvestorPlace, Brian Hunt, m’a posé une question honnête la semaine dernière :

Pouvez-vous prédire la prochaine pièce meme avant ça monte d’abord?

Votre carrière a-t-elle déjà défilé sous vos yeux ? C’est le genre de question qui pousse les commentateurs du marché à déclencher des bombes fumigènes et à foncer vers la sortie la plus proche.

Prédire le prochain Meme Cryptos

Heureusement, je n’ai pas eu à allumer un petit feu pour masquer mon évasion ; Je suis assez heureux de donner une réponse claire.

« Non. »

Tout comme les mèmes Internet, les mèmes crypto commencent à peu près de la même manière : sans distinction et inconnus. Beaucoup sont des copies d’autres jetons dont seuls les noms et les logos ont été modifiés.

C’est pourquoi les équipes de développement ont tendance à lancer des dizaines de jetons identiques à la fois. Ceux qui suscitent un intérêt initial recevront un profil Twitter dédié, tandis que ceux qui échouent sont discrètement abandonnés.

Envisager Axinomie, le numéro 3 de lundi le plus tendance sur CoinMarketCap. Une vérification rapide sur le site de crypto-tracking Token Sniffer montre pas moins de 20 tokens dont le code est pratiquement identique… dont 7 sont signalés comme des arnaques. Certains, comme le précédent Élonomie, envoyer les utilisateurs vers des sites à moitié terminés avec des espaces réservés pour les liens Twitter. D’autres aiment Fomo Flokinomics Je n’ai même pas encore de site Web.

Source : Twitter.com

Ce ne sont pas les animaux que vous trouverez sur l’arche de Noé ; ils ressemblent plus à des zombies collés ensemble du laboratoire du Dr Frankenstein.

Choisir le prochain jeton meme

C’est pourquoi j’évite largement de recommander des choix parmi le nombre croissant de jetons sosies. Les bots et les ventes inter-parties peuvent facilement créer une illusion de succès, même temporairement.

Crypto.com Coin (CRO)

Cependant, il y a une exception : Pièce Crypto.com (CCC :CRO-USD), le jeton natif pour l’échange Crypto.com.

Au cours du mois dernier, le CRO a augmenté de 105 % grâce à l’intérêt des investisseurs particuliers. Aujourd’hui, le téléscripteur rivalise avec Ethereum pour le volume de messages sur le forum d’investissement populaire StockTwits.

« ATTENDRE… Long terme » a écrit un utilisateur. « Je viens de recevoir ma carte crypto aujourd’hui par la poste… mais avec cette baisse, il faudra peut-être mettre à niveau ce soir », a déclaré un autre.

Derrière la diligence raisonnable minimale cependant, se cache un jeton mème prometteur à la hausse.

L’essor d’une plate-forme DeFi

CRO est un jeton basé sur Ethereum utilisé pour alimenter l’application de paiement mobile Crypto.com Pay. Les commerçants peuvent choisir de recevoir des paiements en CRO, tandis que les investisseurs peuvent utiliser le mécanisme de jalonnement de CRO pour garer de l’argent disponible et obtenir des rendements 20 fois plus élevés. En d’autres termes, CRO a une utilité significative dans le monde réel.

Sa société mère a également régulièrement gravi les échelons des échanges de pièces. Une campagne publicitaire bien menée a brièvement poussé l’application mobile Crypto.com au n ° 5 des plus téléchargées sur l’Apple Store en octobre, et elle reste dans le Top 50 aujourd’hui.

Crypto.com est également devenu un choix populaire parmi ceux qui recherchent des cartes de crédit exclusives. Leurs cartes prépayées tout en métal peuvent sembler un gadget, mais même les dépensiers les plus élitistes admettront qu’il est difficile de trouver une autre carte qui vous permettra de miser de la crypto en même temps.

Alors que Crypto.com déploie de plus grandes fonctionnalités, les investisseurs doivent s’attendre à ce que le CRO continue de grimper.

Donner à Robinhood une course pour son argent

Tout cela crée des problèmes pour le concurrent Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE). L’application sans commission est depuis tombée du top 100 des applications les plus téléchargées, selon le site d’agrégation de données SensorTower. Les revenus de son activité de crypto trading se sont également effondrés de 77% à 51 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui n’est pas surprenant étant donné que la gamme de 7 crypto-monnaies négociables de HOOD ne s’est pas étendue depuis 2018. Mardi, la directrice de l’exploitation de la société, Christine Brown, a ajouté que sa société n’était pas pressée. d’ajouter de nouvelles crypto-monnaies à sa plateforme de trading.

Pendant ce temps, Crypto.com prend désormais en charge plus de 400 pièces différentes, soit près de quatre fois plus que Coinbase et 60 fois plus que Robinhood. Sa base d’utilisateurs a atteint 10 millions en février et pourrait avoir dépassé les 18,9 millions d’utilisateurs actifs de Robinhood depuis lors.

Cela met Robinhood dans une situation délicate. Mardi, l’équipe HOOD a lancé son portefeuille crypto tant attendu avec un minimum de fanfare et des problèmes techniques importants. Les utilisateurs ont signalé des problèmes de transfert d’argent entrant et sortant, entraînant une baisse de 6 % des actions de HOOD. La société a également révélé qu’une fuite de données pourrait avoir exposé les informations privées de 7 millions d’utilisateurs.

À ce rythme, Robinhood n’a même pas à se soucier de Crypto.com. Le pire ennemi de HOOD pourrait bien être lui-même.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

Trop gros, trop rapide

Il y a deux semaines, j’ai écrit qu’il était temps de prendre 50% de bénéfices sur Shiba Inu et Solana (CCC :SOL-USD). Bien que les deux crypto-monnaies soient aussi éloignées que possible en termes de qualité, elles avaient une chose en commun :

Ils sont devenus trop gros, trop vite.

Personne ne sonne jamais une cloche au sommet du marché. Mais on peut s’en approcher.

Shiba Inu. Le timing de Moonshot était étrangement parfait. Le 27 octobre a marqué le point le plus élevé jamais atteint par SHIB; les prix ont baissé de 36% depuis.

Solana. J’ai appelé dix jours trop tôt – SOL grimperait à 260 $ le 7 novembre avant de perdre un tiers de ces gains.

Essentiellement, à mesure que les crypto-monnaies grossissent, elles ont tendance à agir davantage comme des actions à mégacap (ou des corps célestes) où une sorte de «gravité» semble les tirer vers un prix central.

Bien sûr, la vraie raison d’un tel comportement n’est pas tant l’astrophysique que l’économie. Dans notre monde aux moyens finis, rien ne peut devenir infiniment précieux ; les humains ne génèrent qu’environ 85 000 milliards de dollars de PIB par an.

Cela signifie que peu d’actifs maintiennent des valorisations extrêmes pour toujours. Avec une capitalisation boursière de 75 milliards de dollars, Solana vaut désormais quinze fois plus que l’ensemble du marché secondaire des vins fins, selon Morgan Stanley. Et si Shiba Inu était valorisé en tant que banque, ce serait la douzième plus grande des États-Unis

Tout comme Bitcoin, ces crypto-monnaies à méga-capitalisation se sont transformées en pièces d’achat et de vente, plutôt qu’en achat et conservation.

Le trading tactique de BTC a surperformé l’achat et la conservation d’une marge de 1,6 pour 1 cette année.

Qu’est-ce qui fait un bon Spamcoin ?

Les lecteurs astucieux se demanderont « s’il faut moins de 10 $ pour lancer un jeton Binance, pourquoi existe-t-il des millions (et non des milliards) ? »

En effet, les tokens les plus performants nécessitent encore un certain investissement financier de la part du développeur. Les abonnés des médias sociaux coûtent de l’argent, que ce soit en embauchant un gestionnaire de médias sociaux ou en achetant des robots. Par exemple, la moitié du jeton meme Petits Gâteaux Les abonnés de Twitter sont quelque peu absurdes de Turquie, selon le site d’analyse FollowerWonk.

Le plus gros investissement financier vient cependant de la création d’un pool de liquidité (LP). Ces pools sont ce qui rend une pièce initialement négociable et peut nécessiter de 100 $ à 50 000 $ pour être financée. Ces pools de liquidités ont également un double objectif, permettant aux développeurs d’encaisser éventuellement.

Au final, la leçon est toujours la même : les jetons gagnants ne sont évidents qu’une fois qu’ils commencent à décoller. Ceux qui les achètent avant le lancement jouent simplement à la loterie des mèmes.

PS Vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.