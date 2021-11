Supposons.

Je n’aime pas les prévisions de prix.

Ayant dit cela, Parlons du prix…

MAIS D’ABORD, quelques petites choses.

Je suis un Bitcoiner dans l’âme.

J’ai acheté du Bitcoin en 2014, j’ai vendu quelque chose, j’ai dépensé quelque chose, j’ai perdu quelque chose en jouant ou en jouant inutilement, j’en ai acheté plus, et maintenant j’exploite la crypto pour enfin gagner plus de BTC. Voilà …