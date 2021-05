Cette crypto vieille de 2 jours vaut déjà 36 milliards de dollars; parmi les 10 meilleures pièces après Bitcoin, Ethereum, autres

Internet Computer a été lancé et incubé par la société suisse de recherche scientifique à but non lucratif DFINITY Foundation. Source: Dfinity.org

Le monde Crypto ne cesse jamais de créer des surprises. Et le dernier peut même sembler bizarre. Une nouvelle crypto-monnaie est lancée et devient instantanément l’une des plus grosses pièces. C’est Internet Computer – le nom de la nouvelle pièce – pour vous. Lancé lundi, Internet Computer se négociait à 296 dollars avec une capitalisation boursière de 36 milliards de dollars au moment du dépôt de ce rapport, selon le traqueur de données cryptographiques CoinMarketCap. La nouvelle devise était déjà classée comme le huitième plus grand actif numérique parmi les 10 meilleurs cryptos du classement de CoinMarketCap mercredi. Il s’est échangé jusqu’à 731 $ (lundi vers 21h30 IST) avec une capitalisation boursière de 90 milliards de dollars pour devenir la quatrième plus grande crypto, après Bitcoin, Ethereum et Binance Coin, juste après son lancement.

Lancé et incubé par la société suisse de recherche scientifique à but non lucratif DFINITY Foundation, Internet Computer est le «dernier projet de blockchain de couche 1 original qui lance un réseau public révolutionnaire qui fournit un environnement illimité pour les contrats intelligents qui fonctionnent à la vitesse du Web et servent le Web. , faites évoluer et réduisez les coûts de calcul d’un million de fois ou plus », a déclaré la société sur son site Web. Essentiellement, Dfinity avait l’intention d’avoir un service de blockchain permettant à quiconque, y compris les utilisateurs de médias sociaux, les développeurs de logiciels, etc., de publier ce qu’ils veulent sans avoir à acheminer leur travail via les services AWS et Facebook d’Amazon. C’est une manière de décentraliser Internet.

Ordinateur Internet (par capitalisation boursière) (10 mai à partir de 21h30 IST)

Source: CoinMarketCap.com

«L’Internet Computer est un protocole blockchain de couche 1 qui pourrait un jour rivaliser avec Ethereum. Comme son nom l’indique, cette technologie fait d’Internet un grand ordinateur démocratisé où la personne ordinaire peut établir une présence sans avoir besoin d’organisations de recherche de rente telles qu’Amazon et Facebook. Sa hausse instantanée des prix peut être attribuée à l’exubérance du marché, ainsi qu’au besoin perçu d’avancement dans les protocoles de couche 1 », a déclaré Ajeet Khurana, Venture Partner et Global Expert chez Blockchain Founders Fund à Financial Express Online.

Pour Dominic Williams, fondateur et scientifique en chef de la Dfinity Foundation, l’idée était de contourner les jardins clos d’entreprise tout en réduisant les coûts. Dans une interview avec Bloomberg la semaine dernière, il a distingué Internet Computer et d’autres blockchains. Williams a souligné que si de nombreuses chaînes de blocs fonctionnent sur des plates-formes cloud telles qu’AWS, Internet Computer fonctionne entièrement sur du matériel dédié. Néanmoins, entrer dans le top 10 des cryptos juste après le lancement est tout un exploit. «L’exubérance serait justifiée si un nombre important de projets DeFi, NFT et autres adoptaient le protocole Internet Computer pour établir leur présence sur la blockchain. Mais il reste à voir si cela se produira. Sur le plan technologique, l’ordinateur Internet est assez prometteur », a ajouté Khurana.

Cependant, le projet est en cours depuis octobre 2016 lorsque Williams l’a fondé et a levé 121 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Andreessen Horowitz, Polychain Capital, SV Angel, Aspect Ventures, Electric Capital, ZeroEx, Scalar Capital et Multicoin Capital, et plusieurs premiers partisans notables d’Ethereum, selon CoinMarketCap. La percée scientifique derrière la nouvelle pièce est la technologie Chain Key qui permet à Internet Computer de fonctionner à la vitesse du Web. Cependant, l’avenir ne fera qu’indiquer à quel point il réussit.

