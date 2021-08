Cette Crypto Whale a réalisé plus de 500 000 $ sur les transactions – sans déplacer Bitcoin ou Ethereum Crypto new media

Un utilisateur de Polymarket a gagné plus d’un demi-million de dollars. Polymarket est une plate-forme de paris basée sur Ethereum où les utilisateurs peuvent placer des paris sur divers événements tels que les élections, l’actualité ou le prix du Dogecoin à une certaine date.

Selon Polymarketwhales.com, le participant, qui est l’utilisateur le plus rentable de la plate-forme, a enregistré environ 566 084 $ de gains.

Les participants sur Polymarket placent leurs paris ou leurs transactions en USDC stablecoin, recevant à leur tour des actions qui correspondent à la probabilité d’un certain résultat.

Les utilisateurs peuvent acheter ou vendre des actions avant même une résolution. Des frais de transaction de 2% sont facturés en plus des frais de gaz Ethereum que les utilisateurs encourent lors du dépôt et du retrait de l’USDC. Polymarket Beta a été lancée le 16 juin 2020.

Parier sur le fait que la mise à niveau du hard fork d’Ethereum à Londres se déroulerait comme prévu fait partie des paris récents que la baleine de Polymarket la plus rentable a fait.

En juillet, le parieur a également parié sur la question de savoir si la plate-forme de financement décentralisée Iron Finance aurait atteint plus de 500 millions de dollars en valeur totale verrouillée au 1er août.

Certaines autres choses sur lesquelles la baleine a parié étaient :

qui serait la personne la plus riche du monde le 27 février 2021. quel serait le prix de l’ETH le 11 août 2021. si oui ou non plus de 56 points seraient marqués dans le Superbowl 55. si « The Suicide Squad » rapportera plus de 37,5 millions de dollars aux États-Unis le week-end d’ouverture. si Cardano prendra en charge ou non les contrats intelligents d’ici le 1er octobre de cette année.

Image en vedette : Shutterstock/Gudkov Andrey

