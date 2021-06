Cette décennie, nous retournons à Vénus

04/06/21 à 13:35 CEST

Deux nouvelles missions de la NASA atteindront Vénus entre 2028 et 2030 : elles chercheront à percer certains des mystères entourant la deuxième planète la plus proche du Soleil. Par exemple, elles tenteront de trouver les raisons pour lesquelles elle est devenue un endroit chaud et agressif ou découvriront des données utiles pour mieux prendre en compte les conditions du changement climatique terrestre. De plus, ils chercheront à confirmer l’existence d’une certaine forme de vie dans son atmosphère.

Vénus est la planète la plus observée et étudiée de l’histoire, avec des enregistrements remontant à 3 600 ans, et la plus similaire à la Terre en taille, en masse et en composition. Les astronomes pensent que dans un passé lointain, Vénus aurait pu avoir des océans avec de l’eau liquide très similaires à ceux de la Terre et remplir les conditions de la vie.

Ainsi, même en septembre 2020, le découverte de la phosphine dans son atmosphère, un fait qui pourrait indiquer l’existence d’une certaine forme de vie. Cependant, la découverte a été remise en question par divers secteurs de la communauté scientifique. Pour certains spécialistes, il ne s’agirait que de soufre sans rapport avec la vie.

Désormais, la NASA a sélectionné deux projets qui seront les axes de ses futures missions vers Vénus, dans lesquels elle cherchera à dissiper les doutes sur la planète infernale. Selon un communiqué, l’agence spatiale américaine a choisi les approches de ses missions en fonction de leur valeur scientifique potentielle et de la faisabilité des plans de développement qui ont été présentés.

Les nouvelles missions

La première des missions, DAVINCI +, se concentrera sur l’étude de l’atmosphère de Vénus pour découvrir chaque détail de sa formation et de son évolution. Il tentera également de déterminer si la planète avait réellement un océan à un moment donné de son histoire.

Pour sa part, la mission VERITAS Elle sera orientée vers l’étude des caractéristiques géologiques et topographiques de Vénus, pour confirmer, par exemple, si l’activité volcanique persiste toujours.

Tout indique que les nouvelles missions de la NASA sur Vénus, plus de 30 ans après l’arrivée de la sonde Magellan, incluront une grande partie de la technologie robotique actuellement utilisée sur Mars. L’orbiteur, qui a fonctionné entre 1989 et 1994, a échoué principalement parce qu’il ne disposait pas de la technologie nécessaire à cette époque, selon la NASA elle-même.

Changements environnementaux et présence de vie

Maintenant, les progrès dans les aspects technologiques peuvent être appliqués même pour comprendre pourquoi Vénus a subi un effet de serre emballement au début de son existence : ces informations pourraient être cruciales pour lutter contre et arrêter le réchauffement climatique sur Terre.

Dans un autre ordre, les missions pourraient finir par répondre à la grande question : La vie existe-t-elle dans les parties supérieures de la couverture nuageuse vénusienne ? Les données obtenues peuvent soutenir la présence d’activité biologique ou, au contraire, vérifier des processus non biologiques tels que le volcanisme, qui peut également générer de la phosphine comme celle découverte l’an dernier.

En revanche, l’étude des conditions géologiques pourrait résoudre un autre mystère de Vénus : la fonction de ses « tesselles », qui pour la NASA ils sont semblables aux continents de la Terre. De cette façon, des phénomènes tels que la tectonique des plaques pourraient être vérifiés ou les conditions initiales de la géologie de Vénus pendant sa phase de formation pourraient être découvertes.

Terraformation de Vénus ?

Le populariste Carl Sagan pensait que le terraformation de Vénus, comme celui qui a déjà été initié sur Mars, il serait possible dans un avenir et que l’humanité puisse modeler la Vénus chaotique selon ses besoins. Les nouvelles missions de la NASA seront-elles le premier pas vers cet avenir ?

Photo de couverture : Vénus cache une mine d’informations qui pourraient nous aider à mieux comprendre la Terre et les exoplanètes. La NASA prévoit de nouvelles missions qui atteindront cette planète au cours de cette décennie. Crédit : NASA / JPL-Caltech.

Vidéo et podcast: édité par Pablo Javier Piacente à partir d’éléments et de sources libres de droit. Crédits image vidéo : JAXA / NASA / JPL-Caltech / GSFC / Scott Kelly.

Clip vidéo et podcast: WinkingFoxMusique sur Pixabay.