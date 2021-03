Cette découverte d’Amazon à 24 $ vous permet de ne plus jamais avoir à regarder à nouveau des cordons d’alimentation laids – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Une fois dans une lune bleue, vous tombez sur un produit qui vous fait planter votre visage directement dans votre paume. Nous ne parlons pas de faire face à une mauvaise manière, comme lorsque vous trouvez quelque chose de si ridicule que cela ne devrait probablement pas exister. Nous parlons de quelque chose qui offre une solution si simple que vous ne pouvez pas croire que vous n’y ayez jamais pensé vous-même. Et c’est aussi une solution brillante, vous êtes donc en colère de ne pas l’avoir rencontrée plus tôt.

Si jamais il y avait un produit qui correspond parfaitement à cette description, c’est le Couvercle de prise électrique ultra-mince Sleek Socket. Ce petit gadget intelligent et abordable vous permet de cacher facilement tous vos cordons d’alimentation afin que vous n’ayez plus jamais besoin de regarder à nouveau cet encombrement ennuyeux.

N’êtes-vous pas malade du désordre emmêlé à côté et sous vos prises électriques? Même si vous utilisez des parasurtenseurs, ils ont toujours des cordons volumineux et laids que vous devez brancher. C’est bien si la prise de courant en question se trouve derrière un canapé ou est masquée d’une autre manière, mais les câbles et cordons sombres sont si laids quand ils sont à l’air libre.

le Couvercle de prise électrique ultra-mince Sleek Socket est vraiment l’une des meilleures découvertes d’Amazon que vous rencontrerez. C’est tellement, si simple… et pourtant si merveilleusement brillant.

Le Sleek Socket de Socket Solutions est un appareil qui se branche sur n’importe quelle prise électrique standard à trois broches, recouvrant le tout d’une plaque blanche solide. Ensuite, un seul câble blanc descend discrètement du couvercle de la prise, et il peut ensuite être cloué le long du sol ou dans une crevasse sur un comptoir de cuisine. À l’extrémité du câble, vous trouverez une barrette d’alimentation avec trois prises ou un parasurtenseur, selon le modèle que vous obtenez. La meilleure partie est que l’extrémité peut être cachée derrière un canapé, une table, un appareil de cuisine ou quoi que ce soit d’autre, de sorte que vous ne le voyez pas – juste un câble simple et subtil descendant de la base de votre prise électrique.

Il ne fait aucun doute dans notre esprit que le Couvercle de prise électrique ultra-mince Sleek Socket sera l’une de vos trouvailles Amazon préférées cette semaine, et les prix commencent à seulement 23,95 $ pour le modèle avec un câble de 3 pieds, 1 $ de plus pour le Version 8 pieds, ou 33,95 $ pour le Version de 6 pieds avec un parasurtenseur intégré. Il y a

Voici les puces de la liste Amazon:

𝐒𝐌𝐀𝐋𝐋 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄, 𝐁𝐈𝐆 𝐈𝐌𝐏𝐀𝐂𝐓 – La prise Sleek améliore la décoration de votre maison tout en cachant les fiches et les cordons laids et dangereux, tout en permettant une utilisation complète des prises électriques couvertes. Le couvercle breveté et ultra-mince qui épouse les parois crée un look épuré et sans fil 𝐄𝐀𝐒𝐘 𝐓𝐎 𝐔𝐒𝐄 – Aucun outil requis! La fiche plate Sleek Socket se fixe de manière pratique sur un couvercle de prise duplex de taille «standard». Fixez simplement à la prise supérieure d’une prise double comme une fiche ordinaire 𝐋𝐄𝐒𝐒 𝐈𝐒 𝐌𝐎𝐑𝐄 – Moins d’encombrement, moins d’obstacles, moins de dangers. La prise Sleek est jusqu’à 90% plus mince que les fiches et les cordons traditionnels et même la plinthe moyenne. Vous pouvez désormais déplacer les meubles contre le mur! 𝐒𝐓𝐘𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍 – Le design qui épouse les murs se marie avec les murs, vous oublierez qu’il est là! Comprend un kit de gestion du cordon de clips de cordon adhésifs pour fixer proprement le cordon contre le mur. Cette version compacte de 3 pieds et 3 prises est idéale pour les petits endroits comme les cuisines et les salles de bain 𝐒𝐀𝐅𝐄𝐓𝐘 𝐂𝐄𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐄𝐃 sous UL 817 (États-Unis), CSA C22.2 # 21 (Canada). À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES PRISES, BROCHE DE MISE À LA TERRE (voir photos)

