Cette découverte impressionnante d’Amazon transforme n’importe quel climatiseur en un climatiseur intelligent en quelques secondes – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

J’ai un climatiseur sans conduit à l’arrière de ma maison. Depuis que j’ai emménagé pour la première fois, je suis contrarié par le fait que l’unité sans conduit ne dispose même pas des fonctionnalités intelligentes les plus élémentaires telles que la planification basée sur l’heure et la température. Pouvez-vous imaginer si votre climatisation centrale n’avait pas de thermostat et ne fonctionnait que lorsque vous l’avez allumée manuellement? La simple pensée de cela est absolument ridicule, et c’est à quel point il est frustrant d’avoir une unité sans conduit comme celle de ma maison. Heureusement, quelques recherches rapides sur Google ont révélé qu’il existe de nombreux contrôleurs de climatiseurs intelligents pour ajouter des fonctionnalités clés manquantes aux unités de climatisation sans conduit et de fenêtre.

Au fil des ans, j’avais essayé plusieurs contrôleurs AC intelligents différents et certains fonctionnaient mieux que d’autres. J’ai finalement atterri sur celui qui était décent, mais cela ne fonctionnait toujours pas comme prévu 100% du temps. Il n’a pas non plus été facilement intégré à la configuration de ma maison intelligente, il y a donc des tonnes d’automatisations formidables que je manquais. Puis, par chance, une société appelée Sensibo m’a contacté et m’a demandé si je voulais tester le Contrôleur de climatiseur intelligent Sensibo Air.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Ce gadget simple est le chaînon manquant qui fera entrer votre climatiseur de fenêtre ou votre AC sans conduit dans l’ère moderne. Il est très facile à configurer et à installer, et il vous permet de contrôler votre unité AC avec votre smartphone plutôt qu’avec des commandes manuelles sur l’unité ou avec une vieille télécommande maladroite.

Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.

La meilleure partie est le fait que le Contrôleur de climatiseur intelligent Sensibo Air est compatible avec HomeKit et d’autres plates-formes de maison intelligente. Cela signifie que les possibilités sont vraiment infinies! Par exemple, j’utilise SmartThings comme hub de maison intelligente et j’ai pu configurer de super petites automatisations avec le Sensibo Air.

Par exemple, je l’ai réglé de sorte que lorsqu’un détecteur de mouvement dans mon couloir à l’étage détecte un mouvement entre 6h00 et 7h00, c’est-à-dire lorsque je me réveille, il allume automatiquement le chauffage de mon appareil. Et bien sûr, une fois que les conditions hivernales sont passées et que la chaleur estivale arrive, je vais changer les choses pour qu’il allume ma climatisation. C’est trop cool!

L’application Sensibo dispose également de nombreuses règles intelligentes que vous pouvez définir en fonction de paramètres tels que la température, l’humidité et même votre géolocalisation, et vous pouvez bien sûr également configurer des horaires basés sur le temps. C’est vraiment un gadget génial qui est un must pour tous ceux qui utilisent un climatiseur sans conduit ou des unités de climatisation de fenêtre. Il existe également deux versions différentes – la principale et une deuxième option qui vient avec son propre détecteur de mouvement au cas où vous voudriez ces fonctionnalités intelligentes mais n’utilisez pas de système domestique intelligent.

Télécommande intelligente pour climatiseur Apple HomeKit – Détecte la température et l’humidité | WiFi &… Prix: 149,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici quelques détails clés de la liste de Sensibo sur Amazon:

Fonctionne avec n’importe quel climatiseur ou pompe à chaleur Installation facile de bricolage, branchez-le uniquement sur le secteur Le contrôleur fonctionne avec Apple HomeKit, Alexa et Google Nest Control de n’importe où, surveillez la programmation de la température sur 7 jours, le géorepérage, les règles basées sur la température et l’humidité

Télécommande intelligente pour climatiseur Apple HomeKit – Détecte la température et l’humidité | WiFi &… Prix: 149,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.