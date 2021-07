Cette demande d’emploi de Steve Jobs de 1973 est à nouveau mise aux enchères, voulez-vous qu’elle soit physique ou numérique ? | La technologie

Maintenant, vous pouvez dépenser toutes vos économies pour avoir une demande d’emploi pour Steve Jobs à partir de 1973.

Il y a quelques mois, nous vous annoncions qu’une demande d’emploi de 1973 que Steve Jobs lui-même, le cofondateur d’Apple a remplie, avait été mise aux enchères, et qu’elle vient d’être à nouveau mise aux enchères, mais maintenant la nouveauté la plus marquante est que une demande d’emploi est également mise aux enchères.version NFT.

Cette demande d’emploi, déjà assez célèbre car plusieurs fois mise aux enchères depuis 2017, est une seule page pour un poste non précisé et comporte curieusement différentes fautes d’orthographe et de ponctuation. C’est la quatrième fois qu’il est mis aux enchères, après avoir récolté 18 750 $ en 2017, 74 757 $ en 2018 et 222 400 $ en mars dernier.

Il s’agit d’une vente aux enchères à titre expérimental, car d’une part il y a l’enchère de la version physique tangible et d’autre part l’enchère de la version NFT. Si vous ne le savez pas déjà, NFT signifie qu’il s’agit d’un token non fongible, une sorte de token cryptographique qui représente quelque chose d’unique.

Quoi qu’il en soit, au moment de la rédaction de la nouvelle et il reste encore cinq jours pour finaliser la vente aux enchères des deux éléments, le physique et le numérique, la version physique gagne de loin et il ne semble pas que nous allons voir la surprise liée à cela.

L’enchère pour la version physique, maintenant détenue par Winthorpe Ventures et vendue via l’application d’enchères Snoofa, atteint 35 000 $Alors que le NFT, disponible sur Rarible et disponible avec Ethereum, a atteint l’équivalent de 1209 $, du moins pour l’instant.

Comme on peut le lire dans la vente aux enchères, il est dit que « la vente aux enchères de cette demande d’emploi manuscrite de 1973 par Steve Jobs vise à mettre en évidence le changement moderne de la valeur perçue : le physique ou le numérique », note Olly Joshi, l’organisateur de la vente aux enchères.

C’est une demande d’emploi très curieuse, écrite trois ans avant qu’il ne fonde Apple avec Steve Wozniak et Ronald Wayne, et dans la demande il y a des détails très curieux tels qu’il déclare qu’il a un permis de conduire mais que son accès au transport ” est possible, mais peu probable ». Il a également souligné sa capacité avec les ordinateurs et les calculatrices, et dans la section où on lui a demandé un numéro de téléphone, il a mis « aucun ».