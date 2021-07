Cette école futuriste et éco-responsable a même une piste cyclable sur le toit | Vie

Il s’agit de l’école écologique spectaculaire qui sera construite en Inde, et elle possède une piste de course « infinie » particulière sur son toit.

Nous aimons l’architecture, et si c’est aussi une architecture durable beaucoup plus, et un projet vient d’être dévoilé, qui sera vraisemblablement construit en Inde au cours des prochaines années, sous la forme de une école avec des jardins verticaux et une piste cyclable sur le toit.

L’Inde est l’un des pays les plus peuplés du monde avec la Chine, ce qui signifie également que les grandes villes ont des niveaux de pollution assez nocifs pour la santé. Faire prendre conscience à la population que nous devons être dans un monde beaucoup plus durable, une école avec des jardins verticaux sera construite qui enseignera aux étudiants la gestion de l’environnement et le changement climatique.

Maintenant, le nouveau cabinet d’architecture appelé Nus veut faire quelque chose contre la grande quantité de pollution dans la ville de Pune, à trois heures de route de Mumbai. Pour ce faire, ils ont remporté un concours pour construire une école écologique dans cette ville et leur proposition est spectaculaire.

Ils ont présenté une conception d’une école, sous un bâtiment très particulier qui a des jardins verticaux qui aidera à nettoyer et purifier l’air qui l’entoure, mais peut-être le point culminant de cette école forestière c’est qu’il y a une piste cyclable “infinie” pour que les élèves puissent faire de l’exercice, et la piste n’est pas moins sur le toit.

Cette future école, appelée La forêt, est issu d’un projet lauréat d’un concours qui explore la relation entre nature et pédagogie dans les agglomérations urbaines denses. Le projet explore la dynamique et la logistique d’un espace dynamique pour les étudiants axé sur l’interaction et l’apprentissage.

Cependant, bien qu’il y aura des jardiniers professionnels, ce seront les étudiants eux-mêmes qui devront s’occuper des différents jardins verticaux, et apparemment, au sous-sol du bâtiment il y aura aussi des courts de tennis et même une piscine.

Plus de projets écologiques de ce style sont nécessaires, nous espérons donc que cette école écologique avec une piste cyclable pourra définitivement devenir une réalité.