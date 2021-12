Cette émission de MTV a été qualifiée de « émission la plus dangereuse pour les enfants »

Skins (Royaume-Uni) est considéré comme l’une des émissions pour adolescents les plus influentes de tous les temps, lançant la carrière d’acteurs comme Nicholas Hoult, Dev Patel, Daniel Kaluuya et Kaya Scodelario. La comédie dramatique a duré sept saisons au Royaume-Uni de 2007 à 2013 et a même inspiré un spin-off américain sur MTV en 2011. Cependant, Skins (US) a été annulé après une seule saison et a été qualifié de « émission la plus dangereuse pour les enfants ». échouant complètement à se connecter avec le public et les critiques américains.

Skins a toujours été une représentation franche d’adolescents ayant des relations sexuelles, prenant de la drogue et buvant de l’alcool, mais la version américaine a vraiment ébouriffé les plumes du public. Au moment de l’annulation de l’émission, The Hollywood Reporter a révélé qu’il y avait plusieurs facteurs en jeu dans cette décision. Les dirigeants de Viacom ont ordonné aux producteurs de « atténuer » la série racée, d’autant plus que certains des acteurs n’avaient que 15 ans. dans la rue nue.

Non seulement cela, mais le Parents Television Council a également demandé une enquête sur la production. « En plus du contenu sexuel de l’émission impliquant des acteurs aussi jeunes que 15 ans, PTC a compté 42 représentations et références à la drogue et à l’alcool dans le premier épisode », a écrit l’organisation dans une lettre adressée au ministère de la Justice et au Sénat américain et Commissions judiciaires de la Chambre.

Cette pression du Parents Television Council a poussé de nombreux sponsors à abandonner leurs publicités, notamment Wrigley, Taco Bell et GM. « Wrigley a décidé de suspendre toute publicité pendant MTV’s Skins car notre intention n’a jamais été d’approuver un contenu susceptible d’offenser les consommateurs. Toutes les publicités précédemment diffusées pendant l’émission faisaient partie d’un plan publicitaire plus large avec le réseau », a déclaré un porte-parole à THR. MTV a également adressé des avertissements de contenu après qu’il y ait eu un contrecoup à un baiser lesbien. « Nous avons également pris de nombreuses mesures pour alerter les téléspectateurs sur le sujet fort afin qu’ils puissent choisir eux-mêmes si cela est approprié », a déclaré le réseau après la diffusion de l’épisode.

Le marketing de MTV pour Skins était également le plus cher de l’histoire de MTV et comprenait un site Web en dehors de MTV.com et plusieurs applications autour de l’émission. Cependant, le nombre de téléspectateurs ne pouvait tout simplement pas justifier le coût et la controverse. La première a attiré 3,3 millions de téléspectateurs et une note de 3,4 dans la démo cible de 12 à 34 de MTV, mais le deuxième épisode a chuté de moitié, avec seulement 1,6 million de téléspectateurs et une note de 1,6 dans la démo.