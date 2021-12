Cette émission Netflix que tout le monde aime détester déchire les charts

Netflix a produit certaines des émissions les plus appréciées de la dernière décennie. Des classiques comme Stranger Things ou Orange is the New Black aux succès modernes tels que Squid Game et Arcane, il existe d’innombrables séries Netflix que les fans et les critiques vénèrent. Mais tous les originaux de Netflix n’atteignent pas la cible. Hemlock Grove a été l’un des premiers échecs critiques de Netflix en 2013, mais a réussi à durer deux saisons supplémentaires. Le service de streaming donne à ses émissions beaucoup moins de latitude maintenant, comme nous l’avons vu avec sept émissions annulées en 2021. Mais les critiques ne font pas tout, comme Emily à Paris continue de le prouver.

Emily à Paris la saison 2 est maintenant sur Netflix

Lors de ses débuts en 2020, Emily à Paris a été ratissée sur les charbons par les critiques. Avec 56 notes, la saison 1 a un 63% sur Rotten Tomatoes. Le score d’audience est encore plus bas à 54%. Et pourtant, cette émission sur un responsable marketing d’une vingtaine d’années de Chicago qui déménage à Paris, en France, et rend tout le monde fou était la comédie originale la plus populaire sur Netflix l’année dernière. 58 millions de personnes ont commencé à regarder Emily à Paris au cours de ses 28 premiers jours sur le service.

Inutile de dire que le spectacle est un succès. Ce n’était pas une surprise lorsque Netflix a choisi Emily à Paris pour une deuxième saison. Mais maintenant que la deuxième saison est arrivée, qu’en pensent les gens ? Est-ce que ça s’est amélioré ? Emily est-elle devenue moins exaspérante ? D’après le score de 50 % de tomates pourries, cela ne semble pas être le cas. Beaucoup de gens n’aiment pas encore vraiment ce spectacle. Et pourtant, à deux jours de Noël, Emily à Paris occupe la deuxième place du Top 10 de Netflix, juste derrière The Witcher.

Voici le synopsis officiel d’Emily à Paris saison 2 de Netflix, ainsi que la bande-annonce :

Désormais plus ancrée dans sa vie à Paris, Emily s’améliore dans sa navigation dans la ville mais lutte toujours avec les particularités de la vie française. Après s’être retrouvée dans un triangle amoureux avec sa voisine et son premier vrai ami français, Emily est déterminée à se concentrer sur son travail, qui se complique de jour en jour. En cours de français, elle rencontre un camarade expatrié qui l’exaspère et l’intrigue à la fois.

Pourquoi les critiques détestent Emily à Paris ?

Personnellement, je n’ai pas vu Emily à Paris, et je n’ai pas l’intention de le voir de si tôt. D’après la bande-annonce, cela semble être une façon parfaitement acceptable de passer cinq heures tout en évitant votre famille pendant les vacances. Léger, rapide et plein de vêtements mignons. Mais n’attendez rien de plus.

« Si vous rencontrez Emily à Paris où c’est – comme une pure évasion – c’est une expérience de visionnement supportable », écrit Rebecca Theodore-Vachon pour IndieWire. « Mais ne cherchez rien de plus profond. »

« Le spectacle a explosé parce qu’il offrait une escapade de rêve dans les cafés, les monuments et les tendances de bon goût de Paris, mais ce n’est tout simplement pas suffisant pour justifier une toute nouvelle saison », écrit Saloni Gajjar d’AV Club. « Emily In Paris ne peut pas se contenter de son apparence dans la saison deux. »

Même les critiques positives, comme celle de Variety, reconnaissent que le spectacle est principalement duveteux :

Emily à Paris propose plus de la même chose, et plus de quelque chose que la télévision peut bien faire : un divertissement charmant, regardable et à faible friction dans un cadre amusant à regarder. Ce n’est pas le meilleur de tout. Mais c’est de la bonne télé.

La bonne nouvelle pour la star Lily Collins et l’équipe créative derrière l’émission est que les critiques ne font clairement pas de trou. Une fois de plus, Emily in Paris est l’une des plus grosses émissions de Netflix.