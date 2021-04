Cette empreinte massive de dinosaure a été découverte complètement par accident – .

Trouver des fossiles qui sont restés cachés pendant 165 millions d’années prend beaucoup de temps, de recherche et généralement beaucoup de fouilles. Ces artefacts anciens sont généralement enfouis profondément dans la terre, parfois cachés dans des couches de roches et de sédiments durcis. Donc, si vous marchiez le long de la plage et tombiez sur une empreinte de dinosaure, vous pourriez vous considérer comme l’une des personnes les plus chanceuses de la planète. Marie Woods fait partie de ces personnes.

Woods, un archéologue de 29 ans, a fait un voyage sur la côte du Yorkshire à la recherche de quelque chose, mais ce n’était pas des fossiles de dinosaures. Tout ce qu’elle cherchait, c’était des crustacés. Au lieu de cela, elle est tombée sur une empreinte colossale qui aurait environ 165 millions d’années. On pense que l’impression provient d’une espèce de théropode, qui sont des dinosaures carnivores qui se tenaient sur deux pattes, un peu comme le Tyrannosaurus rex. C’est une découverte incroyable et personne ne savait même que c’était là. Enfin, presque personne.

Comme le rapporte le Good News Network, les experts régionaux affirment que la découverte est la plus importante de la région depuis plus d’une décennie et demie. Le fait que l’empreinte de dinosaure soit si énorme et bien préservée signifie que les chercheurs peuvent être en mesure d’identifier l’espèce après une enquête supplémentaire. Woods, pour sa part, est ravie d’avoir pu trouver un morceau d’histoire aussi précieux.

«Tout ce que je voulais faire était de prendre des crustacés pour mon dîner et j’ai fini par tomber dessus», a déclaré Woods à propos de sa trouvaille. «J’ai montré à des amis paléontologues ce que j’avais trouvé et aucun d’eux ne l’avait vu. C’est vraiment excitant.”

Mais comment a-t-elle trouvé cette impression massive sans que quelqu’un d’autre ne l’ait d’abord repérée? En fait, elle n’était pas la première personne à le découvrir. En fait, il avait été retrouvé un an plus tôt par un résident local nommé Rob Taylor qui avait photographié la piste et la partageait sur Facebook. Malheureusement, cela n’a pas gagné beaucoup de terrain et la découverte est tombée du radar de tout le monde. Parce que Woods est déjà dans le domaine de l’archéologie, il était plus facile d’obtenir les yeux des scientifiques et maintenant c’est officiellement un gros problème.

Parce qu’ils l’ont tous deux trouvé à des moments différents et que Woods est celui qui l’a vraiment porté à l’attention de la communauté scientifique, Taylor et Woods partageront tous deux les droits sur la découverte. Selon la façon dont les choses se déroulent, le fossile pourrait être étudié par des chercheurs pour en savoir plus sur l’animal qui l’a créé, puis il y a de fortes chances qu’il soit exposé au public dans un musée de la région. Étant donné que le fossile a été trouvé dans le Yorkshire et qu’il s’agit d’une découverte si importante, il est logique que l’empreinte fossilisée reste dans la même zone.

