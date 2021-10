Cette enceinte bluetooth Lidl avec 22 autonomie et étanche ne coûte que 17 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous envisagez d’acheter une enceinte bluetooth à utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, Lidl a mis en vente un modèle qui pourrait vous intéresser. Il est résistant à l’eau, a jusqu’à 22 heures d’autonomie et coûte 17,99 euros.

De nos jours, nous pouvons tous profiter de notre musique préférée en un seul clic. Les services de streaming musical nous permettent d’accéder à des millions de chansons depuis notre mobile, donc tout ce que nous avons à faire est de sélectionner ce que nous voulons écouter pour le jouer.

Les smartphones ont des haut-parleurs de plus en plus puissants et de meilleure qualité, mais ils ne suffisent pas quand on veut mettre de la musique dans un grand espace, par exemple lors d’une réunion entre amis ou lors d’une fête.

Pour ces occasions, votre meilleur allié est une enceinte bluetooth. Si vous en cherchez un qui fonctionne aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, Lidl vient de mettre en vente un modèle qui pourrait vous intéresser pour seulement 17,99 euros.

Le haut-parleur Bluetooth Lidl se distingue par sa taille compacte et son poids léger, ce qui vous permet de le transporter avec vous dans votre poche ou votre sac à dos. De plus, il dispose d’une sangle pour que vous puissiez le transporter confortablement ou le laisser pendre.

Il a une puissance de 10 W Et grâce à la fonction TWS, vous pouvez le connecter à un autre haut-parleur pour profiter d’un son stéréo. Il est disponible en trois couleurs : noir, rouge et bleu.

Il est certifié IPX6 pour la résistance à l’eau, il résiste donc à la pluie ou aux éclaboussures sans dommage. Cette qualité en fait une bonne alternative pour écouter de la musique à l’extérieur.

Sa batterie de 4 000 mAh fournit une autonomie allant jusqu’à 22 heures de lecture, vous n’aurez donc pas à vous soucier de devoir le recharger souvent.

Si vous ne vous décidez pas pour d’autres modèles, si vous préférez, vous pouvez également attendre que Lidl remette cette enceinte bluetooth en vente.

N’oubliez pas que jusqu’au 27 octobre, Lidl fête son anniversaire, donc si vous passez une commande supérieure à 50 euros, vous pouvez économiser sur les frais d’expédition. Pour cela, entrez le code « ANIVERSARIOLIDL » (sans les guillemets) avant d’effectuer le paiement.

