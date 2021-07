Cette enceinte Bluetooth Xiaomi est étanche et pas chère : elle coûte 28 euros et est parfaite pour l’été | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Maintenant, avec l’arrivée du beau temps, nous pouvons emmener la musique où nous voulons, non seulement l’écouter dans notre propre maison, mais aussi sur la plage, dans la piscine, à la montagne ou dans notre deuxième résidence, et parmi tous les Bluetooth offres de haut-parleurs que nous avons sur le marché, Xiaomi a l’un des meilleurs.

Et vous pouvez obtenir l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth Xiaomi à un prix très réduit, idéal pour toutes ces fêtes que vous méritez en été avec vos proches et vos amis, et grâce à eBay vous pouvez obtenir l’une des meilleures enceintes sans fil, et en plus, étanche.

Vous pouvez maintenant acheter le haut-parleur Bluetooth portable Xiaomi Mi à 27,99 € sur eBay, dans un produit envoyé d’Espagne et que vous recevrez dans les prochains jours en toute sécurité chez vous.

C’est le meilleur haut-parleur Bluetooth sans fil que vous puissiez acheter pour cet été, et il ne coûte que 27,99 $

Le haut-parleur Bluetooth portable Xiaomi Mi de l’offre 27,99 € sur eBay vous pouvez payer par carte ou PayPal, pour plus de sécurité, et provient d’un vendeur avec presque tous les commentaires positifs, ce qui en fait un achat sûr.

Cette enceinte sans fil peut jouer de la musique jusqu’à 10 heures par charge, et dispose également d’un microphone intégré pour la fonction mains libres. Comme si cela ne suffisait pas, il résiste à l’eau et à la poussière avec la certification IP55, vous pouvez donc le laisser sur la plage ou dans la piscine car il résiste bien aux éclaboussures.

Mieux encore, vous pouvez le connecter à votre téléphone ou tablette via Bluetooth 5.0, offrant une connexion beaucoup plus rapide et plus stable, sans interférence et consommant peu de batterie.

De plus, si vous achetez deux unités, vous pouvez créer un environnement audio beaucoup plus immersif et même organiser une grande fête où que vous alliez.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.