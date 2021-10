Cette enceinte sans fil Philips est parfaite pour animer Halloween ou les fêtes de Noël, à moins de 40 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Pour un haut-parleur sans fil Bluetooth élégant et portable de qualité supérieure, jetez un œil à ce modèle.

Les haut-parleurs Bluetooth sont très pratiques car il est très facile d’envoyer de la musique, des podcasts et autres contenus depuis votre mobile, et ils s’associent facilement avec d’autres haut-parleurs, téléviseurs, consoles, PC, etc.

Les enceinte Bluetooth sans fil Philips S3505 / 00 gamme complète, il ne coûte que 39,99 euros sur Amazon. Avec une livraison gratuite en un jour, vendu directement par Amazon.

Il est une enceinte compacte de 12 centimètres de haut Il s’adapte n’importe où, et il a également une poignée confortable pour le rendre plus facile à transporter.

Enceinte sans fil Philips Bluetooth 5.0 offrant 10 heures de musique et une portée sans fil de 20 mètres

Se connecte via Bluetooth 5.0 avec n’importe quel mobile, ordinateur et autres appareils, et peut être facilement contrôlé avec les boutons d’appairage, de lecture et de volume c’est dans le haut-parleur lui-même.

Il est enduit de un tissu d’enceinte de haute qualité Créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat.

Le matériau attrayant en laine mélangée est acoustiquement transparent, permettant au son de circuler librement du haut-parleur dans la pièce. En outre Il a une protection IPX7 contre l’eau.

Il s’agit d’un Haut-parleur large bande de 1,75 pouces avec un radiateur passif pour des basses puissantes. La puissance atteint 5W et produit un son de haute qualité avec une portée sans fil de 20 mètres. Vous n’aurez pas à laisser votre mobile à proximité pour l’utiliser.

Ont une autonomie de 10 heures de musique, et grâce à la charge rapide via USB Type C, il se recharge en seulement 2,5 heures.

Il dispose également d’un microphone à utiliser comme mains libres et passer ou recevoir des appels. Mais il n’a pas Alexa ni aucun autre assistant virtuel, vous n’avez donc pas à vous soucier de la confidentialité.

C’est une enceinte de qualité idéale pour écouter de la musique dans le salon, ou un podcast pendant que vous cuisinez, ou pour les appels mains libres.

Aussi pour ces mois de fêtes d’Halloween, Noël et d’autres, où vous voulez toujours mettre de la musique dans les réunions.

Et vous pouvez facilement le transporter d’un côté de la maison à l’autre avec la poignée confortable.

