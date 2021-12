Cette énorme tablette Galaxy de 12,4 pouces est à 250 $ de rabais avec un S-Pen dans la boîte

Les offres de tablettes Android Galaxy de Samsung constituent une grande partie de l’un des écosystèmes Android les plus complets du marché. La Galaxy Tab S7 FE a un design raffiné avec un écran qui s’étend jusqu’au bord de la tablette et fonctionne parfaitement avec le S-Pen. Cette tablette est disponible en quelques configurations à partir de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage pour seulement 280 $, soit 250 $ de réduction. Si vous voulez un peu plus de performances sous le capot, choisissez les modèles 6 Go ou 8 Go avec des remises similaires.

La Galaxy Tab S7 FE dispose d’un écran géant de 12,4 pouces avec une résolution de 2560×1600 et un format d’image 16:10. Cela signifie que l’écran a le même rapport hauteur/largeur qu’un MacBook Pro, ce qui permet un multitâche utile en mode paysage et il n’y a pas de perte d’espace lors de la lecture pour dessiner en mode portrait.

Le modèle le moins cher est livré avec 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage, ce qui est suffisant pour une utilisation légère comme le streaming vidéo, la lecture de livres, la prise de notes et la navigation sur le Web. Vous voudrez peut-être passer à un modèle haut de gamme si vous envisagez de dessiner, de modifier des photos ou si vous devez exécuter de nombreuses applications en même temps. Si vous voulez ces performances supplémentaires, les 8 Go de RAM, 256 Go de modèle de stockage avec une mise à niveau digne. Chacune de ces configurations est idéale pour le travail ou l’école à la maison et fait de cette tablette la meilleure tablette pour les étudiants.

Obtenez un écran géant et une excellente qualité de construction avec 250 $ de réduction sur une Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S7 FE 64 Go | 250 $ de rabais



Prenez la Tab S7 FE d’entrée de gamme et commencez immédiatement à prendre des notes avec un grand écran, un S-Pen dans la boîte et une longue autonomie de 13 heures.

280 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Tab S7 FE 256 Go | 280 $ de rabais



Ajoutez un peu plus de puissance à votre Tab S7 FE avec ce modèle de 256 Go doté des mêmes fonctionnalités que l’appareil moins cher, mais avec le double de RAM pour un meilleur multitâche.

400 $ chez Samsung

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.