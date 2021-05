Cette entreprise 5G peu connue a une double identité et un potentiel de hausse énorme

Tout le monde à Wall Street parle de 5G ces jours-ci… et ce n’est pas étonnant pourquoi.

Après tout, Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM) estime que les réseaux 5G généreront 13,2 billions de dollars d’activité de vente mondiale d’ici 2035.

Dans une interview de Barron plus tôt ce mois-ci, le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a noté que nous en étions encore aux premières manches du jeu 5G … ce que je vous dis depuis un moment.

Cela représente une énorme opportunité d’investissement, non seulement pour les gens de Wall Street, mais aussi pour les investisseurs individuels.

Alors que la 5G en est encore à sa phase de déploiement, Amon était optimiste quant au fait que la majorité des marchés développés auront une couverture 5G omniprésente d’ici la fin de 2021.

Cela signifie que plus de personnes téléchargent, téléchargent et diffusent plus de contenu haute définition que jamais auparavant.

Bien sûr, cela signifie également que nous aurons besoin de réseaux de diffusion de contenu (CDN) 5G capables de déplacer tout ce contenu supplémentaire rapidement et en toute sécurité.

Cela m’amène au stock dont je veux parler aujourd’hui…

C’est à la fois le premier fournisseur de CDN au monde et, dans les coulisses, l’une des principales sociétés de sécurité cloud au monde.

Plus de contenu signifie plus de revenus

Ma dernière recommandation 5G en Rapport d’investissement de Fry gère la plus grande plate-forme de livraison cloud au monde.

Il fonctionne à grande échelle avec plus de 340 000 serveurs traitant des milliards de demandes par jour et plus de 100 térabits par seconde de trafic simultané 24 heures sur 24. Il transporte environ 30% du trafic Internet mondial.

Ce sont des chiffres énormes.

La grande majorité des revenus CDN provient de ses solutions de livraison «de pointe», qui traitent le streaming vidéo et les téléchargements de logiciels.

Un CDN est un ensemble de serveurs répartis géographiquement qui fonctionnent ensemble pour fournir une livraison rapide de contenu Internet.

C’est comme un réseau de « minimarts » de données qui fonctionnent plus près des utilisateurs finaux que les grands entrepôts de données d’hébergement Web connus sous le nom de « centres de données ».

Ces minimarts ne fournissent pas tout ce dont vous avez besoin, juste tout ce dont vous avez besoin pour le moment.

Cette activité continuera certainement de croître, car la technologie 5G augmente la demande de données dans de nombreuses applications et utilisations finales.

Cela devrait à son tour stimuler le taux de croissance de ce segment d’activité au-dessus des prévisions de gestion des taux relativement faibles actuellement.

Mais plus important encore, la plate-forme CDN dominante et en croissance constante de l’entreprise fournit une base solide pour le côté plus sexy de son identité d’entreprise : la sécurité du cloud.

Assurer la sécurité de la 5G

La vitesse et la sécurité des données sont devenues des processus indissociables. C’est pourquoi la division de cybersécurité de cette entreprise a connu une croissance si rapide qu’elle représente désormais un tiers de tous les revenus.

En effet, il s’agit d’une entreprise de cybersécurité à croissance rapide sous le couvert d’un CDN à croissance lente mais régulière. Auparavant, les CDN pouvaient se concentrer sur la diffusion de contenu, tout en accordant une attention minimale à la sécurité informatique.

Mais les temps et les technologies ont changé. La livraison des données et la sécurité des données sont devenues indissociables.

Et plus les entreprises et les particuliers migrent leur vie technologique vers le cloud – et ils en feront encore plus une fois la 5G établie – plus il est impératif de sécuriser les données et les applications qui y résident.

En outre, les solutions de sécurité des applications et de protection contre la fraude ont généré plus de 20 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise en 2020. La sécurité du réseau et les services associés ont augmenté de 12 %.

Il est important de noter que ces revenus de sécurité dans le cloud augmentent à un rythme rapide : 33 % par an au cours des cinq dernières années.

La raison pour laquelle la direction vise un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20 % pour son activité de sécurité au cours des trois à cinq prochaines années est évidente : les attaques de sécurité augmentent rapidement.

Si elle peut atteindre cet objectif, les revenus de sécurité doubleraient d’ici la fin de 2023 et représenteraient environ la moitié des revenus totaux de l’entreprise.

De toute évidence, ce leader de la 5G est sur une nouvelle trajectoire de croissance à long terme – une croissance que le déploiement de la 5G pourrait accélérer plus rapidement que la plupart des investisseurs ne l’attendent actuellement.

Bien sûr, cela a d’énormes implications sur le cours de l’action de la société, qui, je pense, peut être beaucoup plus élevé par rapport aux niveaux actuels.

Salutations,

Eric Fry

REMARQUE: A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement de positions sur les titres mentionnés dans cet article.

