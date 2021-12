Cette entreprise a rappelé tous les médicaments qu’elle fabrique, alors vérifiez votre maison

La FDA a annoncé cette semaine un rappel radical impliquant tous les médicaments composés et les produits d’Edge Pharma, LLC. Le rappel est dû au fait que les produits qui en découlent présentent des problèmes de stérilité qui pourraient entraîner plusieurs complications de sécurité lors de leur utilisation. Outre le rappel de médicaments, le rappel comprend également des conteneurs, des sacs IV, des seringues, des flacons, des flacons, des bouteilles et des pots.

Les articles faisant l’objet du rappel de médicament

La liste des médicaments rappelés est longue, c’est le moins qu’on puisse dire. La liste complète est trop longue pour être publiée dans cet article, mais elle peut être consultée dans son intégralité ici sur le site Web d’Edge Pharma. La grande majorité des médicaments en cause ont été distribués de juin 2021 à novembre 2021.

Certes, la portée du rappel est apparemment écrasante, surtout parce que les produits pharmaceutiques étaient disponibles dans les établissements médicaux à travers le pays. De plus, les produits faisant partie du rappel de médicaments étaient également directement disponibles pour les consommateurs. La petite nouvelle encourageante est que les produits en question sont assez faciles à identifier. Plus précisément, les produits portent tous la marque Edge Pharma sur l’emballage.

De plus, Edge Pharma met tout en œuvre pour alerter les consommateurs du rappel. À cette fin, l’entreprise informe les clients et les établissements médicaux directement par courrier électronique. La société émet également des alertes médicales via les médias traditionnels et la FDA.

En conséquence de ce qui précède, toute personne ou institution possédant les produits en question doit les jeter immédiatement. Les consommateurs peuvent également retourner les produits directement à Edge Pharma.

Les risques en cause sont assez choquants. La FDA note que l’administration d’un médicament qui n’est pas stérile alors qu’il est censé l’être peut provoquer diverses infections graves. Dans certains cas, ces infections peuvent même mettre la vie en danger.

Malgré la gravité de la situation, aucun effet indésirable des médicaments n’a été signalé.

Comment contacter l’entreprise

Les consommateurs qui ont des questions sur le rappel de médicaments peuvent communiquer directement avec l’entreprise par téléphone ou par courriel. Le numéro de téléphone de l’entreprise est le 1-802-992-1178. La hotline est ouverte du lundi au vendredi et de 8h à 16h. Si vous préférez le courrier électronique, vous pouvez écrire à la société à Recall@edgepharma.com.

Et enfin, pendant que nous abordons le sujet des rappels de médicaments, il existe actuellement un rappel pour un médicament COVID-19 de premier plan dont vous devriez être conscient au cas où vous tomberiez avec le coronavirus.

Autres rappels à connaître

Il est assez rare pour une entreprise d’avoir un rappel de médicaments couvrant tous les médicaments qu’elle fabrique. Ce n’est pas sans précédent, cependant. Assurez-vous de vérifier vos armoires à pharmacie maintenant. Bien sûr, ce n’est pas non plus le seul rappel dont vous devez être conscient.

Il y a plusieurs autres rappels récents que nos lecteurs doivent connaître. Voici quelques-uns de nos récents reportages :