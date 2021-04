Cette entreprise dit qu’elle peut transformer votre vieille voiture à essence en un véhicule électrique moderne – .

Avant que Tesla n’arrive et présente la Model S, personne ne croyait vraiment qu’une voiture électrique pour le grand public pouvait être élégante et élégante. Et pour cause, chaque véhicule électrique qui l’a précédé – à l’exception du Roadster de Tesla – était une sorte de pollution visuelle trop maladroite, bizarre ou carrément moche.

La différence dans la conception des véhicules électriques d’aujourd’hui par rapport aux années passées est, sans exagération, la nuit et le jour. De la Model S susmentionnée à la Porsche Taycan et à la Jaguar I-Pace 2020, il est désormais possible d’acheter un véhicule électrique à la fois luxueux et bien conçu. Et bien que tous les véhicules électriques d’aujourd’hui ne soient pas un spectacle à voir – la Chevy Volt existe toujours, par exemple – les options de véhicules électriques d’aujourd’hui sont nettement plus attrayantes que ce qui était même disponible il y a à peine quelques années.

Mais que se passe-t-il si vous voulez les avantages d’un véhicule électrique avec le style d’une voiture plus ancienne qui a depuis été abandonnée? Eh bien, il existe en fait une entreprise qui transformera volontiers votre voiture classique en un véhicule électrique moderne.

La société s’appelle Zero Labs et sa spécialité est essentiellement de mélanger quelque chose de nouveau avec quelque chose d’ancien. En un mot, la société californienne prend une vieille voiture, enlève les matières inutiles et dangereuses, puis installe sa propre plate-forme électrique. Donc, que vous ayez une camionnette vintage ou une muscle car classique, Zero Labs se vante de pouvoir brancher les choses facilement.

Selon la société, la plate-forme électronique de Zero Labs peut être installée dans les 30 jours et offre une autonomie de 235 miles sur une seule charge.

«Après plus de 5 ans d’ingénierie, de tests et d’utilisation dans toutes les reconstructions complètes de véhicules 2020/2021, nous sommes désormais fiers de proposer des plates-formes électriques conçues pour transformer quatre formats de véhicules essence et diesel, chacun avec de nombreuses marques, modèles et configurations de taille », Déclare la société.

Il convient de souligner que toutes les voitures ne peuvent pas bénéficier du traitement EV de Zero Labs. Selon le site Web de la société, les quatre types de véhicules éligibles à la transformation comprennent les 4×4 classiques de 1947 à 1975, les muscle cars classiques construits avant 1975, les coupés classiques à 2 portes construits entre 1948 et 1975, et enfin, les camionnettes classiques construites entre 1947 et 1975. .

En ce qui concerne la facturation, la société note dans sa FAQ:

Nous utilisons deux systèmes de charge embarqués courants. Charge de niveau 2 et charge de niveau 3. Vous n’aurez pas besoin d’un chargeur mural séparé. Le fonctionnement de chacun est décrit ci-dessous. … Nous utilisons des systèmes de charge embarqués, vous n’avez donc pas besoin d’un chargeur mural pour que cela fonctionne. Vous recevrez un câble pour vous connecter à une prise de 240 volts ou si vous avez un chargeur mural, vous pouvez également l’utiliser. Nous vous fournirons un câble qui s’adaptera à une variété de tailles de prises NEMA. La charge de niveau 2 utilise un courant alternatif (CA) de 240 volts que l’on trouve dans presque toutes les maisons. La charge de niveau 3 nécessite une station de charge de niveau 3. Pour en localiser une près de chez vous, nous vous suggérons de rechercher «station de charge niveau 3 près de chez moi». Il existe un nombre croissant de fournisseurs nationaux de bornes de recharge de niveau 3 très bien financés, tels que ChargePoint et EVgo.

La société note que la plate-forme sera disponible dans le courant de 2021. À son tour, les détails de prix précis ne sont pas encore disponibles.

