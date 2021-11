Cette entreprise éliminera le CO2 de l’air en votre nom

Une installation Climeworks à Hinwil, en Suisse. (.)

Le changement climatique est dans tous les esprits avec la COP26, mais une entreprise suisse essaie de « l’inverser » en aspirant le dioxyde de carbone de l’air.

La moyenne mondiale de dioxyde de carbone atmosphérique en 2020 a atteint un niveau record malgré la pandémie.

Le taux d’augmentation annuel du CO2 atmosphérique au cours des 60 dernières années est environ 100 fois plus rapide qu’à la fin de la dernière période glaciaire il y a 11 000-17 000 ans selon climate.gov.

L’activité humaine au cours des dernières décennies a augmenté la concentration de dioxyde de carbone dans notre atmosphère. En conséquence, l’effet de serre naturel de la Terre, qui piège la chaleur à l’intérieur de l’atmosphère, s’est amplifié.

Climeworks s’attaque à la racine du problème en éliminant le dioxyde de carbone de l’atmosphère. En utilisant la technologie de capture directe de l’air pour capturer le dioxyde de carbone directement dans l’air, il supprime les émissions de CO2 inévitables et historiques.

Orca est la première usine au monde de captage et de stockage d’air direct positif pour le climat en Islande (Climeworks)

En septembre, Climeworks a lancé Orca, la première usine mondiale de capture et de stockage d’air à effet positif sur le climat en Islande, où elle a commencé à extraire le CO2 de l’atmosphère.

Orca ressemble à quatre énormes climatiseurs empilés les uns sur les autres, chacun de la taille d’un conteneur d’expédition.

Chaque conteneur contient 12 grands ventilateurs ronds, alimentés par de l’électricité renouvelable provenant des centrales géothermiques islandaises, qui aspirent l’air dans des boîtes en acier où le dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, est ensuite séparé.

Ce dioxyde de carbone est ensuite mélangé à de l’eau par une société islandaise appelée Carbfix pour créer une eau gazeuse potable.

Lorsqu’il fonctionne à pleine capacité, il pourrait aspirer 4 000 tonnes de CO2 de l’air chaque année (Climeworks)

Le dioxyde de carbone peut également réagir chimiquement avec le basalte et être transformé en roche en seulement deux ou trois ans au lieu de siècles. Ainsi, le CO2 capté par Orca est pompé dans le sol à travers des puits protégés par des igloos en acier.

Bien que cela ressemble à de la science-fiction, la technologie de capture du carbone pourrait être une solution permanente à la compensation carbone. La plantation de forêts reste la solution de choix pour lutter contre le changement climatique, mais les arbres peuvent toujours libérer du carbone en pourrissant, en étant coupés ou en brûlant dans une planète qui se réchauffe.

Alors que d’autres entreprises tentent de piéger le CO2, leur solution consiste à l’injecter dans des champs de pétrole et de gaz vides où il pourrait éventuellement s’échapper. Transformer l’excès de CO2 en roche pourrait être une meilleure option.

Coldplay a sélectionné l’élimination du dioxyde de carbone de Climeworks dans le cadre de son nouveau portefeuille de développement durable. (Shutterstock)

Climeworks a également la possibilité de souscrire à un forfait mensuel ou à un paiement unique pour éliminer le CO₂ de l’air en votre nom.

Les 4 000 tonnes de CO2 qui peuvent être extraites par Orca chaque année ont été payées par 8 000 personnes qui se sont abonnées en ligne. Des entreprises comme Stripe, Microsoft et même le groupe de rock Coldplay ont soutenu l’initiative.

Le seul inconvénient de la solution presque parfaite est que la production d’Orca équivaut à seulement trois secondes des émissions annuelles de CO2 de l’humanité, tandis que les humains génèrent près de 40 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone.

Alors que les pays font le point sur leurs engagements nets zéro lors de la COP26 cette semaine, la demande de technologie de capture du carbone pourrait augmenter de façon exponentielle.



