Cette entreprise espagnole parvient à extraire de l’eau potable « de nulle part » | La technologie

in

Cette invention espagnole fournit de l’eau potable à diverses communautés nécessiteuses à travers le monde.

Seulement 0,025 % de l’eau de notre planète est directement potable malgré le fait que 72 % de la surface de la Terre est recouverte d’eau. Concrètement, il s’agit de 96,5% d’eau salée contre 3,5% d’eau douce, bien qu’une grande partie de cette dernière soit gelée et n’ait pas passé les contrôles pertinents pour la consommation humaine.

Et si l’eau potable est aussi simple que d’ouvrir le robinet à la maison, ce n’est pas le cas dans certaines communautés et pays, beaucoup en Afrique, avec des peuples qui ne peuvent pas compter sur cette ressource de base comme eau pour la boire.

Alors quand quelqu’un est capable d’inventer une machine qui puise de l’eau potable “de nulle part”, en particulier l’humidité de l’air, la vérité est qu’elle pourrait être classée comme l’une des grandes inventions de ces dernières années, et le meilleur de tous, c’est que cette machine existe et a été fabriquée par des Espagnols.

L’histoire, recueillie dans ., indique qu’une entreprise espagnole a pu concevoir un système pour extraire de l’eau potable à partir de zéro et ainsi approvisionner différentes régions du monde, notamment les régions africaines qui ne disposent pas de cette ressource.

Le coupable de cette grande invention est Enrique Veiga, un Galicien de 82 ans vivant à Séville qui a inventé la machine lors d’une sécheresse en Espagne dans les années 1990. Son entreprise, Aquaer Generators, fournit déjà de l’eau potable à différentes parties du globe, notamment à certaines communautés en Namibie.

Ces machines utiliser l’électricité pour refroidir l’air jusqu’à ce qu’il se condense en eau. Pour ce faire, les groupes électrogènes de l’entreprise profitent de l’humidité absolue de l’air en le condensant à l’aide d’une installation frigorifique. Son installation est très simple, puisque ces générateurs sont installés à l’extérieur sur une surface cimentée et sont totalement isolés et protégés contre la rouille et les rayons ultraviolets du soleil.

Il existe d’autres générateurs dans le monde à base d’eau, mais ils nécessitent une humidité ambiante élevée et des températures basses pour fonctionner au mieux, mais les machines d’Aquaer fonctionner à des températures allant jusqu’à 40 ° C et peut gérer 10 à 15 % d’humidité.

Cependant, ils prétendent qu’une petite machine peut produire 50 à 75 l par jour, mais les grandes versions peuvent produire jusqu’à 5 000 l par jour. La bonne nouvelle est que les petits générateurs peuvent facilement être transportés sur un chariot pour les transporter d’une communauté à une autre.

“Notre idée n’est pas seulement de faire un appareil efficace, mais aussi utile pour les personnes qui doivent marcher des kilomètres pour aller chercher de l’eau ou creuser des puits”, explique Veiga.