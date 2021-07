Cette entreprise pourrait réduire vos temps de vol de moitié

in

L’été est toujours une grande saison de voyage, mais les tendances de voyage cette année prennent encore plus d’importance.

Source : frank_peters / Shutterstock.com

Je les vois comme l’un des indicateurs clés d’une économie en plein essor que j’appelle la Grande Grande Réouverture alors que nous essayons de mettre COVID-19 dans le rétroviseur.

Remarquez que je n’ai pas dit revenir à la façon dont les choses étaient.

Je pense que certaines choses vont changer.

Et comme pour toute perturbation, cela signifie une opportunité pour les investisseurs intelligents…

Les voyages ont déjà pris de l’ampleur, surtout depuis février, alors que les vaccins ont commencé à être distribués plus largement.

Pour le récent week-end de vacances du 4 juillet, AAA s’attendait à ce que les voyages en automobile atteignent de nouveaux sommets, battant le précédent record en 2019 juste avant la pandémie.

Le transport aérien est maintenant revenu à environ 20 % de ce qu’il était auparavant. Charlie Bilello fait un bon travail de suivi des chiffres sur Twitter (@charliebilello), et vous pouvez voir combien de voyages en avion ont rugi.

Je pense que nous allons revenir au bon vieux temps avant COVID-19. Mais avec une perturbation aussi importante qu’une pandémie, je pense aussi que certaines choses vont changer.

Premièrement, et cela peut vous surprendre, je m’attends à une augmentation des voyages en jet privé. Je pense qu’une prise de conscience accrue de la transmission du virus ainsi que le confort supérieur des jets privés pourraient conduire à un boom pour l’industrie du transport aérien privé.

En 2018, avant même que COVID-19 ne frappe, les scientifiques ont déterminé que s’asseoir à moins de trois rangées d’un autre passager malade peut augmenter vos chances de tomber malade à environ 80%, même avec la circulation d’air et les filtres dans l’avion.

Pour être clair… Je ne dis PAS que le transport aérien privé deviendra la norme. C’est cher, sans aucun doute. Mais il existe des entreprises innovantes qui cherchent des moyens de le rendre plus abordable et plus accessible au plus grand nombre.

Une entreprise privée nommée Jet Token est comme l’Uber du transport aérien privé. Grâce à l’application de la compagnie, vous pouvez réserver des vols commerciaux et privés… ou les combiner pour différentes étapes d’un voyage. Cela réduit les coûts et ajoute de la commodité.

Un autre changement en bonne voie est le retour des jets supersoniques qui rendront les vols considérablement plus rapides.

En 1976, le jet supersonique Concorde a fait ses débuts en grande pompe. Il volait à deux fois la vitesse du son — 1 354 milles à l’heure ! – et effectuaient généralement des trajets deux fois plus rapides que les autres avions.

Il a fonctionné jusqu’en 2003. Et 18 ans plus tard, les jets supersoniques reviennent.

United Airlines (NASDAQ :UAL) a récemment acheté 15 de ces jets à Boom Supersonic, une société privée basée à Denver. Selon Boom, chaque jet coûte 200 millions de dollars, ce qui revient à 3 milliards de dollars au total. Et l’accord comprend une option pour 35 autres.

D’autres compagnies aériennes ont précommandé auprès de Boom mais n’ont pas encore finalisé les accords.

Les nouveaux jets supersoniques voleront à environ 1 305 milles à l’heure, soit presque la même vitesse que le Concorde et environ deux fois plus vite que les jets commerciaux. Voler de New York à Londres prendrait environ 3,5 heures au lieu de 6,5.

Il devrait également être considérablement moins cher que ne l’était le Concorde – comme dans près de 80% moins cher. Le PDG de Boom, Blake Scholl, s’attend à ce que les tarifs soient d’environ 2 500 $, ce qui est dans un tout autre stade que le prix du billet de 12 000 $ du Concorde.

Et, conformément à la transition vers une énergie propre et durable, les avions devraient être neutres en carbone.

Le seul problème?

Les avions n’ont pas encore été construits.

Ce n’est même pas un problème, vraiment… juste plus d’une incertitude. Les choses peuvent toujours mal tourner dans le processus de production.

Mais ils peuvent aussi aller à droite. Et nous aurons une indication plus tard cette année ou au début de 2022 lorsque Boom commencera à tester les vols d’une version réduite de son avion.

Globalement, la croissance continue et la résurgence du transport aérien créeront de plus en plus de « vents arrières » pour certaines entreprises. Mais même si je veux croire que les choses redeviendront comme avant COVID-19, cela ne se produira tout simplement pas dans tous les cas.

La façon dont nous voyageons a changé et continuera de changer, ce qui créera d’énormes opportunités pour les entreprises qui perturbent le statu quo.

Tout cela fait partie de Transport 2.0 – un thème d’hypercroissance massive avec de multiples façons de profiter et un potentiel de hausse énorme. Véhicules électriques. Voitures autonomes. Voitures volantes! Et plus.

Le transport 2.0 va changer nos vies au cours de la prochaine décennie, et des milliards de dollars sont sur le point d’être perturbés.

Il est maintenant temps pour les investisseurs intelligents de se positionner pour les plus gros profits.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

