Cette entreprise transforme les conteneurs maritimes en piscines avec des fonctionnalités intelligentes | La technologie

Si vous envisagez d’installer une nouvelle piscine dans votre jardin, vous pourriez être intéressé par un conteneur d’expédition recyclé.

L’avenir est au recyclage, et savoir comment transformer des matériaux en d’autres qui peuvent durer de nombreuses années de plus est une grande étape durable. Et peut-être ces énormes conteneurs métalliques qui transportent des navires à travers les océans ils peuvent finir par se transformer en piscines, et surtout intelligent.

Modpools, une entreprise basée à Vancouver, recycle ces conteneurs maritimes à usage unique pour construire des piscines, actuellement au Canada et aux États-Unis.

C’est une interview avec Fast Company, le fondateur de Modpools, Paul Rathnam, a souligné qu’il peut insuffler une nouvelle vie à ces énormes conteneurs maritimes qui effectuent un seul voyage à travers le Pacifique, transportant principalement de l’électronique de la Chine vers l’Amérique du Nord.

Étant donné que ces conteneurs ne sont pas retournés en Chine et qu’ils étaient autrefois rouillés ou recyclés, il a vu une opportunité commerciale pouvoir recycler ces conteneurs maritimes en les transformant en piscines pour leur donner une nouvelle viependant au moins 30 ans de plus.

Comme il l’explique, ces piscines recyclées intelligentes sont équipées de un système de pompe et de filtration, un chauffage, un contrôle Wi-Fi et une lumière LED à changement de couleur. Ce sont des piscines modulaires, qui peuvent être personnalisées selon les besoins du client.

Toutes ces piscines sont livrées avec une application de contrôle intelligent afin que le propriétaire puisse facilement régler la température de l’eau, mais aussi les jets dans la piscine et l’éclairage. Ils affirment que si le client le souhaite, une paroi de séparation pourrait également être placée dans la piscine pour offrir à la fois l’expérience du bain à remous et de la piscine.

Ce sont des piscines modulaires durables, très faciles à construire et à installer, et en raison de la pandémie, cela a provoqué un boom de ce type de vente de piscines en conteneurs car elles nécessitent moins d’efforts financiers de la part du futur propriétaire.