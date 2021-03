Cette entreprise veut faire entrer les timbres-poste dans le 21e siècle

Depuis sa création en tant que Uniform Penny Post par Rowland Hill en 1840, le service postal britannique a permis aux particuliers et aux entreprises de tout le pays de rester en contact, d’envoyer et de recevoir des colis, et bien plus encore.

Mais à mesure que le monde change et devient de plus en plus numérisé, la nécessité de refondre le système d’affranchissement est devenue primordiale – et une start-up pense qu’elle a la clé.

Stamp Free, basé à Édimbourg, a annoncé avoir lancé le premier timbre-poste numérique indépendant au monde, visant à faire entrer l’industrie fermement dans l’ère moderne.

Sans tracas

Après des années de déclin apparent, les services postaux au Royaume-Uni ont connu une sorte de renaissance au cours des 12 derniers mois environ, en raison de l’énorme augmentation des achats en ligne provoquée par les verrouillages de coronavirus.

Désormais, la question de savoir comment garder le service pertinent et convivial a conduit Stamp Free à dévoiler sa plate-forme. La société affirme que sa solution d’affranchissement numérique sans timbre permet aux consommateurs et aux entreprises d’envoyer des colis, des lettres ainsi que de retourner des biens de consommation sans avoir besoin d’un timbre-poste ou d’imprimer un timbre-poste à la maison.

Les opérateurs de la société à travers trois services distincts – Digicode pour le marché grand public, Shipcode pour les entreprises et Easycode pour les retours de biens de consommation. Stamp Free dit que tous les trois devraient être lancés dans les 12 prochains mois, Digicode étant le premier à arriver.

Digicode permet aux utilisateurs de sélectionner le produit de courrier (lettre ou colis) et de payer le montant exact des frais de port via l’application Stamp Free ou l’application de transporteur postal intégrée. Ils reçoivent ensuite un Digicode qui est écrit sur l’article de courrier, qui est scanné / validé par l’application avant d’être envoyé par courrier comme d’habitude.

En ce qui concerne les retours, Easycode supprime le besoin d’étiquettes de retour incluses avec les articles expédiés, ou encore le besoin d’imprimer des étiquettes supplémentaires. Au lieu de cela, les clients demandent et reçoivent un Easycode via l’application mobile Stamp Free ou le site Web du détaillant, écrivez-le sur l’article, puis retournez-le via un casier local, un point de dépôt ou en publiant directement

Shipcode cherche à remplacer les machines à affranchir traditionnelles ou les services d’expédition de colis actuellement utilisés par de nombreuses entreprises, ce qui rend le processus plus efficace et rentable, en particulier pour les petites entreprises qui publient fréquemment F

Stamp Free ajoute qu’il peut également profiter aux transporteurs postaux en supprimant les problèmes liés aux timbres-poste tels que la fraude, les responsabilités et les coûts d’impression. En ayant accès aux données sur les écritures effectuées via l’application, garantit qu’ils sont correctement payés pour les articles qu’ils traitent.