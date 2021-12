Cette épicerie de premier plan augmente les prix de certains articles

À l’approche des élections de mi-mandat en 2022, il semble de plus en plus que les prix que vous voyez sur les tablettes des épiceries joueront un rôle démesuré dans le sentiment des électeurs. Les médias sociaux, par exemple, regorgent déjà de plaintes de consommateurs qui voient les prix de l’épicerie grimper en flèche. Les opposants au président Biden tournent également en rond, sentant apparemment le sang. Et dans ce qui est peut-être l’indication la plus forte qu’il ne s’agit pas d’un incident ou d’un problème mineur, la FTC a annoncé ces derniers jours qu’elle avait ouvert une enquête sur certains de ces problèmes.

Ce qui se passe ici est lié, en partie, à des forces beaucoup plus importantes à l’œuvre, notamment des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’une inflation record. Ces derniers jours, la plus grande chaîne de magasins d’alimentation américaine (Kroger) a également confirmé qu’elle augmentait les prix de certains articles. Répercuter une partie de ses coûts plus élevés sur les consommateurs, même si les bénéfices de la chaîne ont augmenté récemment.

Les prix de l’épicerie flambent

Je ne sais pas si vous êtes tous allés à l’épicerie dernièrement, mais ces prix sont insensés. sans parler du logement. comment pouvons-nous nous attendre à ce que ppl survive? et qu’imaginons-nous qu’il se passera si les choses continuent ainsi ? – aja monet (@aja_monet) 1er décembre 2021

C’est sans doute l’une des conséquences les plus importantes de la hausse des prix des produits d’épicerie.

Les causes macroéconomiques complexes, dans un sens, importent moins. Du moins, pas en ce qui concerne la façon dont les électeurs pourraient finir par réagir. C’est en fait une équation assez simple. La hausse des prix de l’essence, l’inflation record et la hausse des prix des produits d’épicerie de première nécessité sont égales – blâmez celui qui est au pouvoir. Êtes-vous mieux maintenant qu’il y a un an ?

Pour les clients des épiceries, au moins, la réponse est « même pas proche ». Selon les données publiées en novembre par le Bureau of Labor Statistics, les augmentations des prix des produits d’épicerie ont inclus une augmentation de près de 25 % du coût des steaks. Le prix des œufs a augmenté de 11,6 % en octobre par rapport au même point en 2020. De même, le poulet coûte près de 9 % de plus. Et le prix des céréales et des aliments pour bébés a augmenté de 5 % et de près de 8 %, respectivement.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes il y a quelques jours à peine, le directeur financier de Kroger, Gary Millerchip, a confirmé que la chaîne d’épicerie répercutait certaines augmentations de prix sur les consommateurs (« là où cela a du sens »). « Nous investissons là où cela compte le plus », a-t-il déclaré. « Utiliser nos données propriétaires pour être stratégique dans notre tarification et notre personnalisation dans le but de fidéliser nos clients sur le long terme. »

Habituez-vous aux hausses de prix

Scoop: General Mills augmentera les prix en janvier sur Cheerios, Lucky Charm’s, Wheaties, Fruit Roll-Ups Betty Crocker, Pillsbury, Annie’s, Progresso et plus Dernières nouvelles de Big Food pour planifier des hausses de prix. Les factures d’épicerie plus élevées ne disparaîtront pas au début de 2022.https://t.co/m4aIQgcYrT – Nathaniel Meyersohn (@nmeyersohn) 23 novembre 2021

Les augmentations de prix ne vont pas non plus disparaître de sitôt. Placer les démocrates dans la position peu enviable d’avoir à expliquer pourquoi les prix des produits de base et des produits de première nécessité montent en flèche. En pleine pandémie, rien de moins. Et à un moment où les démocrates vont également essayer de convaincre le plus de gens possible, l’économie est… eh bien, en train de se redresser.

« Nous continuons de faire face à des niveaux d’inflation extraordinaires qui s’accélèrent », a écrit Tyson dans une lettre aux clients de détail le mois dernier. Dans cette lettre, la société a expliqué qu’elle augmenterait les prix en 2022 sur des articles tels que les hot-dogs et le petit-déjeuner surgelé Jimmy Dean. « La durée soutenue et l’impact significatif de l’inflation nécessitent une action tarifaire supplémentaire. »

De même, le fabricant d’Oreo Mondelez. « Nous avons augmenté les prix et nous prévoyons d’augmenter les prix plus que nous ne l’avons fait … depuis un certain temps en tant qu’entreprise », a déclaré le PDG de l’entreprise, Dirk Van de Put, lors d’une conférence téléphonique ces derniers jours.

Les produits de son entreprise coûteront jusqu’à 7 % de plus aux États-Unis à partir de janvier.