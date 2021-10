Cette équipe avec huit changements pourrait sauver la carrière d’Ole Gunnar Solskjaer à Man United – Man United News And Transfer News

Si Manchester United perd face à Tottenham Hotspur samedi, surtout s’il s’agit d’une mauvaise défaite, il est largement admis que le manager Ole Gunnar Solskjaer pourrait être limogé.

Compte tenu de la gravité de la situation de Solskjaer, la question est de savoir s’il gardera confiance dans le XI, ou globalement le même XI, que celui qui a succombé si abominablement à Liverpool la dernière fois ? Ou va-t-il sonner les changements?

En fait, dans l’horrible défaite 4-2 contre Leicester, la victoire étroite 3-2 sur l’Atalanta et la défaite 5-0 contre Liverpool, l’équipe a été la même, à part Rashford remplaçant Sancho et Scott McTominay et Fred remplaçant Matic et Pogba après le match de Leicester.

Normalement, plus le dos de Solskjaer est poussé contre le mur, plus il s’appuie sur ses lieutenants de confiance, mais cette fois, il doit sûrement changer les choses. C’est un côté cassé.

Paul Pogba ne sera pas une option samedi car il purgera le premier d’une suspension de trois matches, mais son compatriote Raphael Varane est de retour à l’entraînement et pourrait figurer.

Mais si les places dans l’équipe sont conservées en fonction de leur forme actuelle et de leur mérite, il y en a sans doute très peu qui méritent de conserver la leur en ce moment – ​​David de Gea, Mason Greenwood et Bruno Fernandes sont probablement les trois seuls.

Aussi, la formation doit changer. Le 4-2-3-1 qui a servi Solskjaer jusqu’à présent échoue maintenant gravement.

Donc, si le Norvégien devait sortir de son caractère et devenir un manager impitoyable, quel genre de camp pourrait-il choisir ?

Premièrement, tous les quatre arrière pourraient et devraient être remplacés. Harry Maguire et Luke Shaw ont été tristes, et Lindelof et Wan-Bissaka n’ont pas été beaucoup mieux.

Il n’y a pas beaucoup d’options à l’arrière, mais dans l’esprit de « ne pourrait pas faire pire », Diogo Dalot pourrait être amené. bien que sujet aux erreurs, il reste plus serré sur son homme que Wan-Bissaka et offre plus aller de l’avant.

Varane et Eric Bailly pourraient former un partenariat de défenseur central de classe mondiale si Bailly est à son meilleur. Il est toujours un pari, bien sûr, mais en ce moment, Harry Maguire est-il moins un pari ? Et à l’arrière gauche, Alex Telles a impressionné la dernière fois et est probablement actuellement une meilleure option que Luke Shaw. Une course sur le côté pourrait enfin lui permettre de retrouver la forme qui a fait de lui une arme si puissante à Porto.

Si United devait passer à une formation en 4-3-3, Nemanja Matic pourrait siéger en tant que milieu de terrain défensif unique et Donny van de Beek pourrait enfin avoir l’occasion de montrer ce qu’il peut faire.

Bruno Fernandes a eu l’air bien mieux lorsqu’il est descendu plus profondément récemment et était historiquement un excellent numéro huit – une position qu’il joue toujours pour le Portugal, la position qu’il a tatouée sur son bras. Ainsi, un milieu de terrain Matic – Van de Beek – Fernandes est un milieu offensif, mais le Néerlandais et le Portugais sont des greffeurs et mettront tout de même un virage défensif pour aider le Serbe.

Marcus Rashford a commencé deux matchs consécutifs depuis son retour d’une longue mise à pied et bien qu’il n’ait pas été le pire joueur sur le terrain, il pourrait être remplacé par Jadon Sancho, qui a besoin de matchs pour trouver ses marques, ou Jesse Lingard. Un Anthony Martial en forme est une autre option, mais ce n’est probablement pas votre homme de prédilection lorsque vous avez besoin d’une injection d’adrénaline.

Devant, Ronaldo pourrait se reposer pour Edinson Cavani. Ronaldo a assez bien joué mais, comme Rashford, il a sans doute besoin de repos et le rythme de travail de Cavani, le jeu de maintien, le pressage et le mouvement pourraient mieux convenir au 4-3-3. Ronaldo et Rashford en tant que sous-marins d’impact seraient également un atout à avoir dans votre manche.

Ces changements donneraient lieu à un alignement comme celui-ci :

Ce serait bien sûr un pari énorme et semble peu probable compte tenu de ce que nous savons de la personnalité de Solskjaer. Mais d’un autre côté, chacun des joueurs de cette formation est un international à part entière. Pourraient-ils faire pire que le côté qu’ils remplaceraient ? Et même s’ils perdaient, Solskjaer n’aurait-il pas au moins le mérite d’avoir essayé quelque chose de différent ? Si rien d’autre, cela ferait certainement une déclaration.