Cette équipe de Manchester United pourrait-elle sauver la saison d’Ole Gunnar Solskjaer ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Les difficultés récentes de Manchester United semblent avoir laissé le manager sous le feu, Ole Gunnar Solskjaer, à la recherche d’une solution rapide.

Le Norvégien a essayé – et a largement échoué – de trouver une formation qui donne à son équipe un équilibre entre solidité défensive et poussée offensive.

Il est brièvement apparu que le retour à un 3-5-2 dans les matchs contre les Spurs et l’Atalanta pourrait être une solution – seulement pour que l’approche se désagrège horriblement contre Manchester City.

Alors, quelle suite pour l’entraîneur de United sous pression ? Avec un autre match incontournable contre Watford à l’horizon, examinons un remaniement radical qui pourrait remettre la saison sur les rails.

Bien que Solskjaer ait essayé le 3-5-2, le manque de confiance de son équipe semblait entraîner les arrières latéraux trop profondément pour constituer une menace offensive. L’équipe semblant manquer de contrôle, les attaquants se sont retrouvés à se nourrir de restes.

Serait-il temps alors de déchirer les conventions et d’essayer une formation qui donne la solidité des trois arrières sans affaiblir la sortie offensive ? Si tel est le cas, nous pourrions être au stade où un 3-4-3 plus libre pourrait fonctionner.

Gardien : David De Gea.

L’Espagnol a eu quelques moments difficiles mais a également montré des signes de récupération de la forme qui a fait de lui un favori des fans. À moins que les erreurs ne reviennent dans son jeu, il mérite de garder sa place. Pour l’instant.

Défenseur central gauche : Luke Shaw.

L’homme anglais a été sensationnel la saison dernière mais a eu une campagne torride jusqu’à présent. Seule une blessure de Raphaël Varane – et la témérité d’Eric Bailly – lui permettent de conserver sa place. Avec Alex Telles (plus d’informations à ce sujet sous peu) choisi à l’arrière gauche, Shaw occupe la place de défenseur central gauche qui n’est pas inconnue.

Défenseur central : Harry Maguire.

Il semble qu’il y a longtemps que « Slab’ead » n’avait pas ressemblé à la colle qui maintenait la ligne de fond des Reds ensemble. Depuis son retour de l’Euro, il est l’ombre de la présence indomptable qui a dirigé son équipe jusqu’à la finale de la Ligue Europa. Comme pour Shaw, le manque d’alternatives crédibles fait de lui un choix indigne avec énormément de choses à prouver.

Défenseur central droit : Victor Lindelof.

Il est difficile de le voir gagner pleinement sur les nombreux Linde-sceptiques, mais le Suédois est une inclusion calme et parfois élégante qui pourrait bien être le choix défensif en forme de Solskjaer (parmi un groupe certes irritable).

Ailier gauche : Alex Telles.

Éclipsé lors de la dernière campagne par le superbe Shaw, cela pourrait-il être la meilleure chance pour Telles de revendiquer une réclamation à l’arrière gauche? Ses performances productives dans l’ancien club de Porto suggèrent certainement qu’il est une machine d’assistance inexploitée. Avec la liberté d’attaquer, cela pourrait être l’occasion idéale de voir ce qu’il peut vraiment faire.

Ailier droit : Diogo Dalot.

Oui, tu l’as bien lu. Comme pour les autres choix, l’inclusion du joueur portugais en dit autant sur les lacunes des autres que sur sa propre qualité.

Avec Aaron Wan-Bissaka dépourvu de forme et de confiance, ce pourrait être le bon moment pour donner à Dalot une nouvelle chance de devenir le talent d’attaque déchaîné de la réputation passée. C’est plus d’espoir que d’attente cependant.

Milieu central : Scott McTominay.

L’Ecossais avait l’air revitalisé devant un dos à 3 contre les Spurs et a l’énergie et la volonté de faire la différence. Cependant, il devra faire preuve de discipline et de maturité pour éviter que le milieu de terrain ne soit dépassé.

Milieu central : Bruno Fernandes.

Jouer sans n ° 10 – allié à une forme incohérente pour le club et le pays – a permis de savoir si la star portugaise a même fait la coupe. Cela dit, Fernandes a déjà joué plus profondément et a l’intelligence et l’éthique de travail pour s’adapter.

En fin de compte, peu importe à quel point ses performances récentes ont pu être peu convaincantes, il reste le créateur le plus fiable de United, il exige donc d’être accommodé. C’est un risque, peut-être, mais calculé.

Attaquant gauche : Jadon Sancho.

L’ancienne star du Borussia Dortmund a jusqu’à présent peu fait pour justifier le battage médiatique ou les frais de transfert de 73 millions de livres sterling. Cependant, il est clairement un joueur très talentueux qui a désespérément besoin d’une série de matchs et de la chance de nouer une relation avec un arrière latéral chevauchant (Telles).

United doit faire tout son possible pour offrir le genre d’environnement qui a fait de lui une telle menace en Bundesliga, à partir de samedi. S’il est à nouveau décevant, le retour de Marcus Rashford est un remplaçant idéal.

Attaquant droit : Mason Greenwood.

Malgré le feu de benne à ordures toxique qui fait rage tout autour de lui, l’attaquant passionnant a été typiquement chic cette saison. Son inexpérience relative ne l’a pas empêché d’être l’un des attaquants les plus constants et une menace constante.

En tant que l’un des joueurs les plus doués de l’académie depuis la classe fêtée de 92, il devrait être considéré comme introuvable. Son talent est tout simplement trop grand pour être ignoré.

Attaquant : Cristiano Ronaldo.

Il y a un argument convaincant à faire valoir que Ronaldo affaiblit l’attaque globale. Il ne semble certainement pas déployer la même énergie que l’effervescent et infatigable Edinson Cavani. Il ne relie pas vraiment le jeu ou ne mène pas de l’avant.

Même ainsi, c’est Ronaldo. Si Solskjaer peut former même une unité semi-fonctionnelle autour de lui, la superstar portugaise a toujours la capacité rare et la confiance en soi inébranlable de changer la donne sur n’importe quelle étape, à tout moment.

Il est juste trop clinique pour laisser tomber.