“Cette équipe méritait de jouer une finale olympique”

05/08/21 à 17h13 CEST

Le pivot de l’équipe espagnole de handball Gideón Guardiola n’a pas pu cacher sa déception face à la défaite contre le Danemark en demi-finale des Jeux de Tokyo, car comme il l’a insisté à travers les larmes, pour tous les efforts consentis ces dernières années « cette équipe méritait de jouer un Finale olympique”

“Je pense que cette équipe pour tous les efforts qu’elle a fournis depuis si longtemps et l’Espagne méritait de jouer une finale olympique”, a déclaré en larmes un Gideon Guardiola inconsolable.

Et c’est que le pivot espagnol sait que les Jeux Olympiques de Tokyo mettront fin à un cycle, l’un des plus réussis de l’histoire du handball espagnol, avec le départ de joueurs tels que Raúl Entrerrios, qui mettra fin à sa carrière sportive.

“Je sais que le sport est comme ça et il faut l’admettre, mais quand quelque chose d’aussi beau se termine, ça fait un peu plus mal. J’ai perdu des ligues, des championnats et je n’avais jamais été comme ça, mais avec ce groupe je suis excité , parce que je me suis toujours senti très à l’aise dedans et j’ai rêvé de pouvoir jouer une finale olympique avec cette équipe “, a-t-il expliqué Guardiola.

Cependant et malgré la déception, l’international espagnol a reconnu la supériorité de l’équipe danoise, qui contrairement à l’Espagne, a toujours trouvé des solutions en attaque-

“Ils ont eu plus de succès en attaque, ils ont eu plus de clarté et nous pas, mais nous leur avons tenu tête tout au long du match, même avec des options d’égalité”, a reconnu le pivot espagnol.

UNE Gédéon Guardiola que, malgré tout, il a insisté pour que lui et l’équipe se remettent de ce coup dur et se battront pour le bronze samedi prochain contre l’Egypte.

“Le deuil dure ce soir et nous nous remettrons de nous battre pour une médaille de bronze qui est aussi très importante”, a conclu le joueur espagnol