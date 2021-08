“Cette équipe ne cesse de croire à la victoire”

08/03/2021 à 09:33 CEST

La centrale de l’équipe espagnole de handball Dani Sarmiento a souligné la foi de l’équipe espagnole, qui malgré les quatre buts de retard en seconde période contre la Suède n’a jamais cessé de “croire à la victoire” et ont réussi à faire tourner le tableau des scores, à sceller leur qualification pour les demi-finales des JO de Tokyo.

« S’il y a une chose qui caractérise cette équipe, c’est qu’elle laisse sa vie sur la piste, qu’elle s’affronte jusqu’au bout. Nous savions que nous n’étions pas bons en défense, mais nous savions aussi que dès que les choses seraient réglées, nous serions là, car si cette équipe a une chose, c’est qu’elle ne cesse de croire à la victoire.« Sarmiento a déclaré dans des déclarations à Efe.

Le gardien Gonzalo Pérez de Vargas a joué un rôle fondamental dans le retour, qui avec ses interventions dans les dernières minutes a permis à l’Espagne d’ajuster définitivement son système défensif.

“En première mi-temps, nous n’avons pas pu aider Rodri -Corrales-, car ils l’ont tiré très facilement, ils l’ont tiré à six mètres et c’est très difficile pour un gardien de but, mais au final nous avons été un peu meilleurs en défense et ça montre, crée de la confiance dans le gardien de but et nous avons pu récupérer ce désavantage et nous mettre en avant “, a déclaré le joueur canarien.

Sarmiento a reconnu que, malgré le fait que le seul objectif dans la tête des “Hispaniques” soit l’or, le chemin pour pouvoir monter sur la plus haute marche du podium est encore très dur et compliqué.

“De l’intérieur, nous avons un objectif clair, dans nos têtes nous n’avons rien d’autre, mais la compétition est rude et nous allons affronter des équipes qui ont la même ambition, nous devrons donc le combattre et le subir sur le terrain, ” a-t-il conclu Sarmiento.