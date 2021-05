Cette étoile super étrange a explosé et Hubble regardait – .

Nous savons tous ce qui arrive à la plupart des stars à la fin de leur vie. Ils explosent dans un événement violent connu sous le nom de supernova lorsqu’ils épuisent leur carburant et s’effondrent essentiellement sur eux-mêmes. Cela conduit à certaines des explosions les plus puissantes de l’univers et marque la fin de la vie d’une étoile. Ainsi, lorsque les astronomes ont observé une étoile mourante à l’aide du télescope spatial Hubble de la NASA, ils ont pensé qu’ils verraient le même événement prévisible se dérouler. Ce qu’ils ont vu était une supernova, mais l’étoile qui l’a créée ne ressemblait pas aux autres.

Lorsqu’une étoile jaune massive meurt, elle est (presque) toujours enfermée dans une couche d’hydrogène. Les chercheurs notent que cette couche cache souvent l’intérieur incroyablement chaud de l’étoile, qui apparaîtrait bleu à nos yeux. Lorsque l’étoile devient supernova, l’hydrogène et tout ce qui composait l’étoile est expulsé dans une explosion de feu. Cependant, l’étoile qui a créé la supernova connue sous le nom de 2019yvr ne semble pas avoir eu d’hydrogène dans les années qui ont précédé son explosion. Cela ne correspond pas aux modèles stellaires existants et a obligé les scientifiques à trouver une autre explication.

«Nous n’avons jamais vu ce scénario auparavant», a déclaré Charles Kilpatrick, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. «Si une étoile explose sans hydrogène, elle devrait être extrêmement bleue – vraiment très chaude. Il est presque impossible pour une étoile d’être aussi froide sans avoir d’hydrogène dans sa couche externe. Nous avons examiné chaque modèle stellaire qui pourrait expliquer une étoile comme celle-ci, et chaque modèle exige que l’étoile contienne de l’hydrogène, ce que, de sa supernova, nous savons que non. Cela étend ce qui est physiquement possible.

Après avoir repéré l’étoile en train d’exploser, les astronomes sont retournés dans le catalogue de Hubble et en ont trouvé une image quelques années avant sa détonation. Ils ont également observé le matériau de l’étoile alors qu’il était projeté dans l’espace et ont noté qu’il semble que la masse de l’étoile ait interagi avec un nuage d’hydrogène non loin de l’endroit où l’étoile est morte. Cela a conduit les chercheurs à proposer une théorie qui pourrait expliquer ce qu’ils ont vu.

«Les astronomes ont soupçonné que les étoiles subissent de violentes éruptions ou des affres de la mort dans les années avant que nous voyions des supernovae», explique Kilpatrick. «La découverte de cette étoile fournit certaines des preuves les plus directes jamais trouvées que les étoiles subissent des éruptions catastrophiques, qui leur font perdre de la masse avant une explosion. Si l’étoile avait ces éruptions, elle a probablement expulsé son hydrogène plusieurs décennies avant d’exploser.

Donc, si l’étoile détruisait sa couche d’hydrogène avant de s’effondrer en supernova, cela expliquerait le manque apparent d’hydrogène dans les débris laissés par l’étoile. Ou, dans une autre nouvelle théorie, l’étoile peut avoir eu une étoile compagnon qui a dépouillé sa couche d’hydrogène externe avant l’explosion de la supernova. L’un ou l’autre expliquerait les observations qui en résultent, mais il pourrait s’écouler une décennie ou plus avant que les chercheurs puissent rassembler suffisamment de données pour confirmer ou démystifier leurs théories.

