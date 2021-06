Cette excellente offre de routeur Netgear Nighthawk AX8 rend le Wi-Fi de niveau supérieur abordable

Si vous attendiez le bon moment pour passer au Wi-Fi 6, Prime Day peut être le moment idéal avec des offres exceptionnelles sur les routeurs Nighthawk. Le Wi-Fi 6 permet de connecter vos appareils plus rapidement et de manière plus fiable grâce à la normalisation des nouvelles technologies.

Le Netgear Nighthawk RAX80 est le bon routeur pour de nombreuses familles grâce à sa connexion Wi-Fi 6 AX6000 à huit flux. Ces huit flux permettent au RAX80 de maintenir des vitesses élevées même lorsqu’il sert plusieurs appareils à la fois. La connexion AX6000 se décompose en 1,2 Gbps à 2,4 GHz et 4,8 Gbps à 5 GHz. La chose la plus importante ici est que votre routeur ne sera pas votre goulot d’étranglement, même sur une connexion Internet gigabit. En ce qui concerne les spécifications, ce routeur est doté des meilleurs routeurs Wi-Fi 6 que vous puissiez acheter.

Le Netgear Nighthawk RAX80 est disponible pour une réduction massive de 120 $ le Prime Day. C’est 30% de réduction. Si vous recherchez le bon routeur pour une grande famille, le RAX80 n’aura aucun mal à suivre.

Il peut être difficile de savoir exactement quand mettre à niveau votre routeur et si vous avez des problèmes de vitesse Internet, ce n’est peut-être même pas le routeur qui vous laisse tomber. Une façon d’avoir une bonne idée est de télécharger l’application Speedtest sur votre téléphone ou de rechercher simplement « speed test » sur Google. Un test de vitesse fonctionne en chronométrant le temps qu’il faut pour télécharger une donnée pour générer une vitesse. Exécutez quelques tests en vous éloignant du routeur à chaque test. Vous devriez être assez proche de ce que vous payez juste à côté de votre routeur. Si la vitesse commence à baisser au fur et à mesure que vous vous éloignez, un routeur plus rapide peut aider à garder les choses cohérentes.

Même s’il s’avère qu’il y a un problème ailleurs entre vous et votre fournisseur d’accès Internet, vous savez au moins que le Netgear Nighthawk RAX80 n’est pas votre goulot d’étranglement.

Une autre grande chose à propos du Nighthawk RAX80 est le logiciel. Netgear a veillé à ce que ce routeur obtienne des mises à jour de firmware cohérentes qui peuvent améliorer les performances et la sécurité. Lorsque vous configurez votre routeur avec l’application Nighthawk sur votre appareil Android ou iOS, vous serez invité à mettre à jour votre routeur. C’est une bonne chose. Les routeurs font plus que jamais avec des logiciels et si vous souhaitez utiliser le contrôle parental ou Netgear Armor, votre routeur sera à jour.

La connexion AX6000 du Nighthawk RAX80 est à double bande, ce qui signifie qu’elle exploite un canal à 2,4 GHz et un autre à 5 GHz. Le canal 5 GHz est beaucoup plus rapide mais est plus sensible aux interférences. Aucun appareil ne pourra utiliser toute cette vitesse, mais vous pourrez utiliser plusieurs appareils à pleine vitesse sans problème.

Le canal 2,4 GHz sera un atout précieux pour une maison avec de nombreux appareils domestiques intelligents tels que des caméras HD (et il existe de nombreuses offres d’appareils intelligents Amazon le jour de Prime). En pratique, vous n’aurez pas à vous soucier du canal auquel vous vous connectez car le routeur sera capable de détecter le type d’appareil que vous utilisez et de diriger votre appareil vers la bande appropriée.

En réalité, AX6000 est bien plus que ce dont la plupart des gens ont besoin. Si vous vivez seul ou avec une seule autre personne, par exemple, un routeur AX3000 peut vous offrir la plupart des performances d’un routeur AX6000 au quotidien. Le Nighthawk RAX40 est un routeur AX3000 Wi-Fi 6 avec 2,4 Gbit/s à 5 GHz et 0,6 Gbit/s à 2,4 GHz. Bien que les vitesses de 2,4 GHz soient un peu inférieures, elles seront toujours plus que suffisantes pour la plupart des gens. Ce routeur ne couvre également que 1 500 pieds carrés, donc si vous avez une grande maison, pensez au Nighthawk plus rapide ou même à un excellent système maillé Wi-Fi 6.

Le Nighthawk RAX40 est une jolie réduction de 40% pour Prime Day et est un excellent choix pour une petite famille qui cherche à couvrir une petite maison ou un appartement avec des vitesses Wi-FI 6 rapides. E

Netgear Nighthawk AX4 (RAX40)



Le Netgear Nighthawk RAX40 est un routeur AX3000 équilibré avec jusqu’à 2,4 Gbit/s disponible à 5 GHz grâce à la prise en charge du canal 160 Mhz. Ce routeur prend également en charge des canaux 5 GHz supplémentaires grâce au DFS qui peut aider à maintenir des vitesses élevées même dans les zones encombrées comme un immeuble d’appartements.

120 $ sur Amazon

