Cette expérience Zoom sera toujours amusante après la pandémie

Le jour où j’ai eu ma deuxième photo Moderna, c’était aussi la Saint-Valentin. J’avais prévu de ressentir les effets secondaires, alors j’avais planifié à l’avance une activité amusante mais discrète ce soir-là. Non pas que j’aie eu beaucoup de choix, grâce à la pandémie.

Quelques minutes avant 19h30, mon mari et moi nous sommes installés devant son ordinateur avec un dîner et des verres de vin, et avons cliqué sur un lien Zoom qui m’avait été envoyé plus tôt dans l’après-midi. Lorsque nous nous sommes connectés, nous avons accueilli nos co-conspirateurs pour la soirée, deux autres couples que nous avions invités à nous rejoindre. Nous vivons tous à quelques kilomètres les uns des autres, mais nous ne nous étions pas vus depuis un an sauf à l’écran. Et nous étions sur le point de partir à l’aventure.

Bientôt, un personnage mystérieux est apparu dans la fenêtre Zoom – une femme avec un accent britannique qui nous a raconté une histoire étrange sur une jeune femme dans son complexe d’appartements qui semblait avoir soudainement disparu. Des instructions sont apparues dans la boîte de discussion. Nous avons dû suivre quelques indices. Notre mission était de retrouver la jeune femme disparue.

De là, nous sommes partis. Quatre de nous six sont des journalistes, et les deux autres sont des pantalons intelligents, donc nous étions armés et équipés. Nous avions nos navigateurs ouverts, nos blocs-notes prêts et nos capuchons métaphoriques de recherche.

Nous avons plongé vertigineusement dans le terrier du lapin. Nous avons parcouru les pages Facebook publiques à la recherche d’indices. Nous avons écouté des enregistrements divulgués par une source mystérieuse. Nous avons piraté des sites intranet d’entreprise et regardé des vidéos sur d’étranges pratiques d’initiation dans un fonds spéculatif ténébreux. Si nous avons commencé à aller trop loin vers une impasse, une présence fantomatique a fait un ping dans le chat Zoom pour rediriger notre attention.

Et tout était fini en moins d’une heure. Nous avons ri de certaines de nos impasses, nous nous sommes souhaité une joyeuse Saint-Valentin et avons signé pour passer le reste de la soirée dans nos maisons. Mais pendant une brève période, nous avions l’impression de nous balader dans Londres, sur la piste d’un mystère.

Ce que nous faisions en fait, c’était l’expérience de Plymouth Point, le premier d’une trilogie de – en fait, je ne sais toujours pas vraiment comment l’appeler. Théâtre immersif? Salle d’évasion virtuelle? Boîte de puzzle? Une combinaison des trois?

Plymouth Point est l’idée originale de Swamp Motel, une compagnie de théâtre immersive dirigée par Ollie Jones et Clem Garrity, deux associés créatifs de Punchdrunk – la compagnie de théâtre qui a créé, entre autres, le spectacle immersif (et le hit) Sleep No More in New York. Plymouth Point est conçu pour être vécu entièrement sur Zoom, c’est pourquoi un groupe de New-Yorkais pourrait participer à un «spectacle» basé au Royaume-Uni. En utilisant des éléments pré-enregistrés et un ensemble d’indices habilement conçus répartis sur Internet sur une combinaison de sites publics et privés, les artistes de Swamp Motel ont créé un puzzle convaincant pour un groupe à vivre pendant la pandémie.

Plymouth Point est également le premier volet d’une trilogie d’expériences théâtrales immersives à l’époque de la pandémie (les deux autres sont The Mermaid’s Tongue et The Kindling Hour), toutes conçues pour un petit groupe à regarder et à participer ensemble derrière leurs différents écrans d’ordinateur. Je suppose que vous pourriez faire l’un d’eux seul, mais Plymouth Point est censé être joué par un groupe d’au moins quatre, et c’est beaucoup plus amusant de cette façon. Il n’y a rien de tel que de crier “Je l’ai GOT!” à vos amis alors que vous faites tous défiler frénétiquement les archives des newsletters d’entreprise à la recherche d’un prospect. (Je suppose que votre chat ne répondra pas avec le même enthousiasme.)

Notre nuit avec Plymouth Point remonte à quelques mois. Tous les membres du groupe ont depuis terminé leurs schémas de vaccination, donc si nous voulons passer du temps ensemble en personne, nous le pouvons. Et pour le moment, je préfère de loin voir mes amis en personne que dans une boîte sur mon écran d’ordinateur, d’autant plus que je suis fatigué de regarder cet écran et que j’en ai marre du mot «Zoom».

Mais alors que nous approchons du point d’un certain retour, j’ai pensé à des choses qui pourraient être amusantes à continuer même après que nous ayons le choix de sortir ou de rester. Quand je ne suis plus obligé de tout faire sur un écran , qu’est-ce qui pourrait encore mériter ce genre d’engagement?

Et une réponse possible, pour moi, est le théâtre basé sur Zoom.

Il n’y a pas d’univers dans lequel moi (ou quiconque travaille, écrit ou aime le théâtre) souhaite voir des pièces et des performances virtuelles remplacer l’électricité d’un spectacle en personne. Cependant, il y a certains avantages à vivre une pièce de théâtre ou une émission via un support tel que Zoom. Il est accessible aux personnes qui autrement ne pourraient pas (ou préfèrent ne pas) se rendre dans un théâtre et s’asseoir sur un siège grinçant pendant deux heures. Cela donne aux réalisateurs une chance d’innover à l’intérieur des contraintes que crée le médium.

Et, dans le cas d’une expérience interactive comme Plymouth Point, il offre une manière différente de se connecter avec des amis qui ne vivent pas à proximité. Je ne peux pas donner à un ami de l’université un billet supplémentaire pour un spectacle hors Broadway; ils vivent tous de l’autre côté du pays. Aucun membre de ma famille ne vit près de moi. Beaucoup de ceux qui ont de jeunes enfants ou d’autres responsabilités qui rendent plus difficile de se réunir en personne.

Bien sûr, nous pouvons téléphoner et discuter (ou envoyer un SMS; nous sommes des milléniaux, après tout). Mais l’une des façons dont les gens créent des amitiés est de faire des choses ensemble, pas seulement de se parler. Il y a un nombre étonnamment faible d’activités disponibles pour les amis de longue distance. Et cela peut rendre ces amitiés vivantes, en particulier lorsque le temps ou l’argent sont courts, assez délicate.

Une étrange bénédiction cachée de cette année extrêmement terrible est que nous avons été forcés de réinventer à quoi peut ressembler une amitié à longue distance, car pour ceux qui prennent les précautions Covid-19, toutes les amitiés sont devenues à distance. Cet élément de longue distance diminuera heureusement à mesure que la pandémie diminuera; J’espère personnellement ne plus jamais entendre le terme «Zoom happy hour» et j’aimerais assister aux mariages et aux baby showers en personne au lieu de les regarder sur un écran.

Et pourtant, une certaine version de l’expérience de l’art et de la convivialité via Internet pourrait valoir la peine d’être conservée. Je serais heureux de mettre en place une heure pour passer du temps avec des amis lointains à l’avenir pour jouer à un jeu, regarder une émission en direct ou faire l’expérience d’un travail comme Plymouth Point. Je veux voir mes relations s’épanouir en m’amusant ensemble, au-delà du simple partage de mèmes et de la conversation de groupe. Je ne peux pas dire qu’avoir ces options disponibles maintenant soit un cadeau de cette époque, exactement, car une pandémie mortelle ne laisse pas vraiment de cadeaux derrière.

Mais si c’est un moyen d’arracher la joie des mâchoires de la misère, de prouver que l’ingéniosité humaine trouve un moyen de donner la vie au milieu de la frustration et de la tristesse, eh bien, inscrivez-moi.

Les billets pour Plymouth Point, The Mermaid’s Tongue et The Kindling Hour sont disponibles sur leurs sites Web respectifs.

Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.