Cette extension Chrome gratuite change complètement la façon dont vous regardez Netflix

À un moment donné, en regardant la deuxième saison de The Witcher, qui fait ses débuts sur Netflix vendredi, un téléspectateur pourrait être curieux de connaître l’actrice blonde aux yeux perçants qui joue Ciri. Ou peut-être que vous aimez vraiment la musique et la partition de la série, qui est basée sur les livres de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski, et que vous voulez suivre tel ou tel morceau pour en entendre davantage. Des anecdotes, des informations sur les acteurs, des détails sur la musique et plus encore, peu importe ce qui vous intéresse. Il existe une excellente extension Chrome à connaître qui dynamisera votre expérience Netflix, et elle s’appelle Cine Lens.

Auparavant, cette extension était connue sous le nom de Netflix Lens. Quoi qu’il en soit, voici le meilleur fait à ce sujet : il est entièrement gratuit à télécharger et à utiliser.

Extension gratuite pour Chrome de Netflix

Vous pouvez télécharger l’extension Cine Lens Chrome ici. Il existe également une version pour les utilisateurs de Firefox. De plus, vous pouvez également l’utiliser avec votre compte Hulu.

Si vous connaissez la fonction X-Ray d’Amazon Prime, qui mélange automatiquement les cartes d’informations dans et hors du coin d’un écran au fur et à mesure que les scènes progressent, cela vous donne une idée de ce qui se passe ici. « Arrêtez de vous gratter la tête en vous demandant ‘Qui est cet acteur ?’ Ou, « Quelle est cette chanson ? », explique le résumé de la boutique en ligne Chrome pour cette extension.

« Obtenez des diffusions, des chansons, des anecdotes et plus encore sur vos émissions de télévision et films Netflix et Hulu préférés sans appuyer sur pause pour vérifier votre téléphone, sans perturber l’expérience de visionnage. »

Pensées supplémentaires

À mon avis, une extension comme celle-ci est particulièrement utile avec une série comme The Witcher, grâce à sa mythologie étendue et à sa longue liste de personnages. Il est utile d’avoir une sorte d’encyclopédie à la demande, prête à répondre à toutes vos questions. Et celui qui se révèle sans que vous ayez à vous arrêter et à googler tel ou tel détail.

Le compte Twitter de cette extension montre quelques exemples de l’extension en action. Ainsi que le type de détail qu’il peut faire surface. Par exemple, saviez-vous qu’il a apparemment fallu 1 200 livres de sel pour faire flotter Eleven dans la piscine dans la scène Stranger Things ci-dessous ?

En tant que grand fan de Peaky Blinders, voici un autre factoid de Cine Lens qui m’a intrigué. C’est de l’épisode 1 de la cinquième saison de la série, qui comprend l’acteur écossais Tommy Flanagan jouant le rôle d’Arthur Shelby Sr.

Selon Cine Lens, ses cicatrices faciales visibles sont en réalité réelles. Il les a eus après avoir été « chibbé » à l’extérieur d’une boîte de nuit de Glasgow dans la vingtaine. « Ceci est souvent appelé « sourire de Glasgow » et est une méthode courante de défiguration utilisée par les Peaky Blinders. »

En parlant de cela, la BBC vient de publier un nouveau clip de la sixième saison à venir de l’émission. Et c’est une raison de plus pour que les fans soient définitivement excités pour l’année prochaine. Dans ce document, la sœur de Tommy Shelby, Ada, l’avertit, sinistre, que « l’un de nous ne va pas rester ici longtemps ».