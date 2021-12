Cette extension Safari remplace le lecteur vidéo de YouTube par un autre qui prend en charge PiP et plus [U]

Ce n’est un secret pour personne que l’utilisation de YouTube dans le navigateur de votre iPhone ou iPad est une expérience plutôt désagréable. Et à bien des égards, l’application « native » de YouTube n’est guère meilleure. C’est là qu’une nouvelle extension Safari appelée « Vinegar » entre en jeu pour sauver la situation.

Mise à jour le 4 décembre 2021: Vinegar a reçu une belle mise à jour aujourd’hui avec une foule de nouvelles fonctionnalités :

Sur les vidéos (et les appareils) qui prennent en charge la 4K, vous devriez voir les options vidéo 4K dans la barre d’outils du sélecteur de qualité. Pour les personnes disposant de forfaits de données coûteux, vous pouvez également passer à 144p et 240p. Vous pouvez basculer en mode Théâtre avec le raccourci clavier « T » ou cliquer sur le texte « Théâtre » sous la vidéo. Prend en charge les raccourcis clavier comme « J » pour revenir en arrière, « K » pour faire une pause et « L » pour avancer. Les vidéos doivent être lisibles si vous êtes connecté avec YouTube Premium. Les vidéos doivent être ajoutées à votre historique de visionnage si vous êtes connecté. Correction d’un tas d’intégrations de sites Web tiers. Le son ne joue plus lorsque vous revenez à la page d’accueil. Il doit conserver l’horodatage lorsque vous changez de qualité vidéo. Les URL horodatées (c’est-à-dire les URL avec &t=123) devraient maintenant fonctionner. Cliquer sur les liens des chapitres dans la description devrait vous amener à l’heure correcte. Vous pouvez désormais également sélectionner la qualité des vidéos en direct. Du point de vue de la confidentialité, il est « plus sûr » car il n’a désormais accès qu’au contenu Web sur youtube.com.

« Vinegar » est une extension Safari pour iPhone, iPad et Mac qui a été publiée plus tôt ce mois-ci dans le but de remplacer le lecteur YouTube par un lecteur HTML minimal (via Daring Fireball). Ceci est similaire à l’époque de YouTube5, qui était une extension Safari similaire à l’époque où le lecteur YouTube était écrit en Adobe Flash.

Développé par Zhenyi Tan, Vinegar remplace le lecteur YouTube dans Safari par une balise vidéo HTML native, apportant une multitude d’améliorations associées :

La suppression des publicités in-video. Empêchez YouTube de suivre vos activités de lecture/pause/recherche. Restaurez la fonctionnalité d’image dans l’image. Les vidéos ne s’arrêtent pas si vous passez à un autre onglet du navigateur. Vous pouvez choisir le flux audio uniquement pour continuer à jouer de la musique lorsque Safari est en arrière-plan.

L’application fonctionne exactement comme vous vous en doutez et rend l’utilisation de YouTube dans votre navigateur beaucoup plus agréable. Il fonctionne à la fois directement sur le site Web de YouTube et sur des vidéos intégrées sur des sites Web tiers.

Vous pouvez télécharger Vinegar sur l’App Store pour iPhone, iPad et Mac. Il s’agit d’un achat universel unique de 1,99 $.

