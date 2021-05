Cette façon de jouer à Tetris permet de battre tous les records | Jeux

Plus de 30 ans après le lancement de Tetris sur la NES, les joueurs continuent de découvrir des techniques pour améliorer leur façon de jouer.

Tetris est l’un des jeux vidéo les plus légendaires de l’histoire, qui depuis trois décennies a conquis les joueurs du monde entier, avec des variantes aussi intéressantes que Tetris 99 sur Nintendo Switch. Mais, curieusement, c’est le lancement sur NES celui qui a récolté les plus grands adeptes au fil des ans.

Ce n’est pas la première fois que l’on parle de records chez Tetris, puisqu’en 2018 un joueur a réussi à battre tous les records grâce à une technique infaillible. Mais, comme dans l’industrie, de nouvelles méthodes émergent pour améliorer et obtenir de meilleurs scores, et cela prend le gâteau.

Chaîne Youtube aGameScout a partagé une vidéo dans laquelle vous pouvez voir cette nouvelle technique pour jouer à Tetris. Cela peut sembler étrange, mais cela fonctionne comme un charme. Consiste en faites rouler vos doigts tout en appuyant sur la traverse du contrôleur NES, comme si tu donnais petites bosses sur les boutons.

Cette technique s’appelle ” roulant ”, par le mouvement qui est exercé sur le contrôle, et dans la vidéo, vous pouvez voir comment cela fonctionne pour obtenir les meilleurs résultats dans Tetris. Bien sûr, ce n’est pas le seul moyen de battre des records dans le jeu NES, comme nous l’avons déjà vu ces dernières années.

Par exemple, le technique ” DAS ”, Qu’est que c’est la méthode la plus raffinée et qui se compose de jouer comme ça a toujours été fait, en déplaçant les blocs avec la traverse. Mais il existe également d’autres méthodes telles que “l’hypertapping”, qui consiste à frapper la commande avec de légères touches sur le dos, tout en déplaçant la traverse à grande vitesse.

La technique “ d’hypertapping ” mentionnée ci-dessus est la plus utilisée par la communauté Tetris, car C’est celui utilisé par le champion qui a battu tous les records en 2018. Cependant, c’est dur à maîtriser et cela peut causer des douleurs dans les doigts et les muscles de la main.

Cette technique révolutionnaire de “ roulage ” est issue la perfection de “ l’hypertapping ”, qui a été effectuée par l’utilisateur Cheez_Fish tout au long de 2020. En conséquence, nous avons maintenant ce moyen étrange mais efficace de battre des records dans Tetris, l’un des jeux les plus légendaires de tous les temps.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Ángel Morán Santiago.