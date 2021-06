Cette fan des Yankees a enfin eu la chance d’être une ballgirl après avoir attendu 60 ans

in

Tout ce que Gwen Goldman voulait faire, c’était se rapprocher de ses bien-aimés Yankees. Après des dizaines de tentatives pour devenir une danseuse de balle pour l’équipe à l’âge de 10 ans à New York, Goldman était décontenancée quand le directeur général de l’époque, Roy Hamey, lui a dit en 1961 que les filles de balle n’étaient pas autorisées.

Lundi soir, après 60 ans d’attente, Gwen a eu sa chance.

En 1961, Gwen Goldman a été rejetée pour être la fille chauve-souris des Yankees en raison de son sexe. Aujourd’hui, le joueur de 70 ans a enfin pu réaliser ce rêve. pic.twitter.com/zLJKtGsl6A – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 29 juin 2021

“C’était le frisson d’une vie – fois un million”, a déclaré Goldman à NBC New York, “Et j’ai aussi pu être dans la pirogue. J’ai lancé une balle, j’ai rencontré les joueurs. Ouais, ça continue encore et encore. Ils m’avaient organisé une journée à laquelle je n’aurais jamais pensé. »

L’idée que n’importe quel enfant serait rejeté d’être un garçon de balle ou une fille de balle est maintenant ridicule, mais en 1961, c’était la norme. Dans sa lettre à Goldman, Haney a expliqué la justification de l’organisation pour lui permettre maintenant de prendre le terrain.

“Bien que nous soyons d’accord avec vous sur le fait que les filles sont certainement aussi capables que les garçons, et seraient sans aucun doute un ajout attrayant sur le terrain de jeu, je suis sûr que vous pouvez comprendre que c’est un jeu dominé par les hommes qu’une jeune femme comme vous se sentirait pas à sa place dans une pirogue.

Une deuxième lettre des Yankees, arrivée 60 ans jour pour jour après son rejet, n’aurait pas pu mieux montrer le chemin parcouru.

«Ici, aux Yankees, nous nous sommes battus pour éliminer les barrières entre les sexes dans notre industrie», a écrit le directeur général des Yankees, Brian Cashman. “C’est un engagement continu enraciné dans la conviction qu’une femme a sa place partout où un homme fait, même dans la pirogue.” Cashman a ajouté qu’il avait lui-même une fille et qu’il souhaitait que chaque petite fille ait la possibilité de faire tout ce qu’un homme peut faire. Il a également plaisanté en disant que la période d’attente de 60 ans pour que Gwen réalise son rêve s’était produite avant même sa naissance.

60 ans plus tard, dans une nouvelle lettre à Gwen de l’actuel directeur général des Yankees, Brian Cashman l’invite au Yankee Stadium pour réaliser son rêve. pic.twitter.com/FHZK3SIfe5 – Yankees de New York (@Yankees) 25 juin 2021

Pour Gwen, le moment valait la peine d’attendre. Souriant jusqu’aux oreilles alors qu’elle déclarait aux journalistes que le moment était meilleur qu’elle ne l’avait jamais espéré.

«Tout le morceau, de marcher dans la porte d’entrée du stade à la porte 2, jusqu’à arriver à un casier avec mon nom dessus qui disait Gwen Goldman, et s’habiller, puis sortir sur le terrain. Il m’a coupé le souffle. Cela m’enlève évidemment aussi mes mots.

Bravo aux Yankees de ne pas avoir laissé ce moment dériver dans l’histoire sans être reconnu. Il aurait été beaucoup plus facile pour l’organisation de simplement passer à autre chose et de prétendre que cela ne s’était jamais produit – mais en amenant Gwen au Yankee Stadium et en faisant d’elle une VIP pour la journée, cela a eu un impact.