Cette femme a en fait combattu un ours pour protéger ses chiens

J’aime mes chiens, mais même moi, je ne pense pas que je me battrais avec une maman ours à mains nues pour les protéger. Désolé les gars.

Cette vidéo d’une femme combattant une maman ours devient virale après avoir poursuivi l’animal, se promenant sur son mur du fond avec ses petits. Pourquoi marchaient-ils le long d’un mur ? Je n’ai aucune idée. Je ne vais pas remettre en question les motivations d’un ours, cependant. Les chiens, dans une formidable démonstration de stupidité canine, ont décidé que protéger leur bande de béton et de gravier valait la peine d’ESSAYER D’ATTAQUER UN OURS, avant d’avoir besoin d’être renfloué par leur humain.

Dieu merci, les ours, les chiens et les humains vont tous bien, car cela aurait pu être un bain de sang.

Cela me fait penser à la relation compliquée que nous entretenons avec l’ours, le prédateur le plus terrifiant de la nature. Nos enfants se blottissent contre des peluches, nous avons fait de Paddington 2 l’un des films les mieux notés de tous les temps. Nous regardons également Leonardo DiCaprio se faire déchirer le cul par un dans The Revenant. Parfois, nous les combattons même dans notre arrière-cour. Pour info, je suis trop lâche pour protéger mes chiens contre un ours. J’ai deux chihuahuas, et honnêtement, s’ils ont joué avec un ours (et ils le feraient, parce que ce sont des idiots avec les complexes de Napoléon), alors ils sont seuls.

Désolé, pas désolé.