Cette femme bengali servant des restes de nourriture du mariage aux pauvres gagne des cœurs sur Internet

Photo : FB/ Nilanjan Mondal

Tendance : Les mariages en Inde en particulier sont de grandes affaires suivies d’une série de fonctions, de cérémonies et sans parler de traditions sans fin. La nourriture dans les mariages indiens joue un rôle majeur. Des mithayis savoureux et appétissants au Paneer sabzi avec naan, vous pourrez voir une multitude de produits alimentaires lors de mariages indiens typiques. En fait, les familles indiennes préparent plus de nourriture pour s’assurer que les invités ne quittent pas la fonction affamés ou trouvent un moyen d’en parler lors du prochain mariage auquel ils assistent, « khane mein thorhi kanjoosi kardi ».

Bien que l’idée de préparer suffisamment de nourriture pour les invités ne soit pas une mauvaise idée, le fait que beaucoup de nourriture soit gaspillée dans le processus est ce qui fait mal à beaucoup. Le débat s’éternise. Au milieu de tout cela, ce qui a attiré l’attention de beaucoup, c’est la vue d’une femme bengali vêtue d’un magnifique sari rose avec des bijoux en or. La femme a été vue offrant des restes aux nécessiteux/pauvres l’a fait se démarquer. L’acte de la femme d’offrir des restes de nourriture du mariage aux pauvres a inspiré Internet.

Alors que les gens ne savent pas si l’acte a été fait pour réduire les déchets ou nourrir les affamés et les sans-abri, l’idée de leur servir de la nourriture à eux seuls gagne des cœurs sur Internet. L’ensemble de l’acte est, en fait, assez inspirant. Selon les sources, cette photographie a été partagée par Nilanjan Mondal, un photographe de mariage sur la page d’un photographe de mariage sur Facebook. Selon Mondal, la femme est Papiya Kar, qui a été vue en train de remettre la nourriture aux pauvres des restes du mariage de son frère.

Cela a eu lieu vers 1 heure du matin le 5 décembre à Ranaghat Junction, une gare de banlieue de Kolkata, selon les sources. Sur l’image, nous pouvions clairement voir une femme vêtue d’une tenue de mariage et remettant des restes de nourriture sur des assiettes en carton aux nécessiteux. L’assiette contient une variété de produits alimentaires, tels que Dal, Roti, Sabzi, du riz, entre autres plats.

Les internautes adorent la photo et beaucoup la commentent en plus de la partager sur diverses plateformes de médias sociaux. Certains ont également déclaré que Kar avait également fait cela dans le passé; servi de la nourriture aux pauvres et aux nécessiteux. Les gens ont apprécié l’acte de gentillesse de la femme, son acte altruiste. Ils ont également ajouté que si tout le monde avait le même état d’esprit, la société serait désormais un meilleur endroit.

