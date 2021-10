Cette femme se moque-t-elle de l’entraîneur des Jaguars Urban Meyer ? (Vidéo)

L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, est entré dans cette saison de la NFL avec une tonne de battage médiatique. Il a fait beaucoup de mouvements spectaculaires et a offert de grandes promesses.

Malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées depuis. Les Jaguars ont une fiche de 0-4 en quatre matchs et le vent commence à tourner contre Meyer. Les joueurs sont irrités contre lui et la propriété semble entretenir l’idée de faire un changement.

Ce week-end, les choses ont pris une tournure encore plus étrange.

Tard samedi soir, une vidéo a commencé à circuler sur Twitter montrant un homme se faisant harceler par une jeune femme, et beaucoup semblent convaincus que l’homme en question est Meyer.

Le papa de Dublin l’a toujours ! pic.twitter.com/hOwaUWopED – Don Bellows (@freak_leader) 2 octobre 2021

“J’avais entendu des rumeurs de plusieurs personnes selon lesquelles Meyer avait visité son steak house dans le Short North et avait plus de quelques Bud Lights”, a écrit DJ Byrnes de The Rooster. « Et puis, des heures plus tard, cette vidéo montrant un homme qui ressemble exactement à Urban Meyer dans un endroit qui ressemble exactement à la Chop House d’Urban Meyer dans le Short North a fait surface sur Internet.

Naturellement, les médias sociaux ont eu quelques réactions :

Urban Meyer est désormais à la mode sur Twitter à cause de cette vidéo (ce n’est pas sa femme) pic.twitter.com/gkay0GTLxB – RedditCFB (@RedditCFB) 3 octobre 2021

Urban Meyer demain : J’ai décidé de m’éloigner du football pour les 8 prochains mois pour me faire soigner pour une dépendance à presque tous les rapports sexuels – PFTCommenter (@PFTCommenter) 3 octobre 2021

Enregistrement sur Urban Meyer….homme de famille Urban Meyer pic.twitter.com/ldsVB4Hpkd – Rugosité inutile (@UnnecRoughness) 3 octobre 2021

Urban Meyer quand il rentre chez lui pic.twitter.com/3ZYZcnnAQz – Gros chat (@BarstoolBigCat) 3 octobre 2021

Les gens peuvent tirer leurs propres conclusions sur la base de la vidéo.

Entre ses difficultés au niveau de la NFL et le succès qu’il a connu avec le jeu collégial, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Meyer pourrait tirer un Nick Saban et quitter Jacksonville pour un concert universitaire spécifique. Le temps nous dira si cela finit par se produire, cependant.

Russell Wilson reste vainqueur. https://t.co/30J5QQ1yvQ – Jeu 7 (@game7__) 30 septembre 2021

En attendant, il sera intéressant de voir comment il réagit finalement au battage médiatique sur les réseaux sociaux qui l’a laissé tendance samedi soir.

