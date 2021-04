Cette feuille de triche pour friteuse à air à 11 $ sur Amazon a changé ma vie – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez tellement d’options fantastiques si vous êtes à la recherche d’une nouvelle friteuse à air. Ce best-seller Friteuse à air Dash est seulement 59,99 $, et le Friteuse à air Ultrean qui est encore plus populaire est en vente avec une réduction énorme. Si vous voulez plutôt vous en tenir aux grandes marques, Amazon vient de raser 30 $ sur le Friteuse à air Ninja et le incroyablement populaire Friteuse à air 6 en 1 Instant Vortex Plus est de retour en stock après avoir été épuisé.

Nous n’avons aucun doute sur le fait que vous allez adorer l’une des friteuses à air susmentionnées si vous en avez une. Vous cuisinerez des aliments délicieusement croustillants en un rien de temps, et la meilleure partie est que vous n’aurez pas à utiliser toute l’huile nécessaire dans une friteuse. Si vous êtes comme tant d’autres personnes, cependant, il y a une chose qui pourrait finir par vous frustrer. Étant donné que la friture à l’air est encore assez récente pour la plupart des gens, vous devez constamment rechercher des recettes à chaque fois que vous l’utilisez. Heureusement, j’ai trouvé un petit article simple sur Amazon qui a complètement changé la donne pour moi. Ça s’appelle le Aide-mémoire magnétique pour friteuse à air Lotteli, et il est en vente pour seulement 11,45 $ dès maintenant!

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par le gadget à 30 $ qui ouvre votre garage avec votre smartphone ou votre voix! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Pour être franc, je déteste chercher des recettes sur Google. Les meilleurs résultats ne sont toujours que des sites qui font le meilleur travail avec les algorithmes de recherche de Google, et ce ne sont presque jamais de bonnes recettes. Au lieu de cela, ce sont des récits de 1500 mots sans aucune substance significative. Tout ce que je veux savoir, c’est l’heure et la température de mes ailes de poulet frites!

C’est là que le Aide-mémoire magnétique pour friteuse à air Lotteli entre en jeu. Sachez que seule une personne folle posséderait un pot instantané sans étendre ses fonctionnalités avec 30 $ Ensemble d’accessoires Instant Pot? Eh bien, maintenant vous pouvez dire la même chose à propos des friteuses à air et de cette super petite feuille de triche.

Le guide de référence rapide magnétique de Lotteli répertorie tous les aliments que vous cuire ou réchauffer couramment dans une friteuse à air. Tout est divisé en catégories principales comme le poulet, les légumes et les aliments surgelés, et vous trouverez des heures et des températures indiquées à côté de chaque élément. La feuille de triche comprend également la taille et le poids afin que vous puissiez faire des ajustements en fonction de la quantité que vous prévoyez de mettre dans votre friteuse à air.

J’ai payé la totalité du prix lorsque j’ai reçu mon Aide-mémoire magnétique pour friteuse à air Lotteli et c’était le meilleur 16 $ que j’ai dépensé toute l’année. Prenez-en un aujourd’hui sur Amazon, cependant, et vous ne paierez que 11,45 $ grâce à une réduction importante de 28%.

Ensemble de draps magnétiques pour friteuse à air, accessoires pour friteuse à air Temps de cuisson, aimant pour accessoires pour friteuse à air… Prix courant: 15,99 $ Prix: 11,45 $ Vous économisez: 4,54 $ (28%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les puces de la liste des produits d’Amazon:

♨️ Accessoires de friteuse à air: chaque pack est livré avec 2 feuilles de triche sur le temps de cuisson pour les friteuses à air qui indiquent le temps de cuisson, la température et la taille des aliments pour éliminer les conjectures de la cuisson, afin que vous n’ayez pas à perdre de temps à chercher les choses. La police LARGER est imprimée sur le petit aimant avec vos aliments surgelés les plus populaires pour une référence encore plus facile. Fait un cadeau attentionné pour toutes les occasions. 💯 LA QUALITÉ QUI COMPTE: Nos feuilles de triche magnétiques pour friteuses à air sont fabriquées à partir de matériaux durables afin de garantir une utilisation quotidienne, même à long terme. Cet ensemble de feuilles magnétiques imperméables et résistantes à l’huile comprend 2 feuilles comprenant un gros aimant (10,5 x 6,5 po) et un petit aimant (5 x 5 po) cela vous permet de les coller facilement à votre réfrigérateur ou à toute autre surface magnétique de votre cuisine. Nous utilisons des lettres grandes et claires pour vous assurer que vous pouvez les lire facilement sous n’importe quel angle. Vous n’avez pas de surface magnétique? Utilisez le ruban de résistance à la chaleur double face inclus pour coller sur vos appareils. 💚 CLASSIFICATION CLAIRE: Nos feuilles de triche de cuisson pour friteuse à air contiennent plus de 100 aliments les plus courants, y compris les légumes, les aliments surgelés, le bœuf, le poulet, etc. qui sont correctement classés et étiquetés pour vous permettre de les lire en un coup d’œil. Ils constituent le complément parfait à toute boîte-cadeau et panier-cadeau pour toutes les occasions de cadeaux. 💪 COMPATIBILITÉ LARGE: Nous avons conçu ce livre de cuisine pour friteuse à air pour être compatible avec Ninja Air Fryer, Instant Vortex Air Fryer, Cosori Air Fryer Max, Ultrean Air Fryer et toute autre friteuse à air sur le marché afin que vous puissiez consacrer moins d’efforts à la cuisson et plus le temps de profiter de vos repas.

Ensemble de draps magnétiques pour friteuse à air, accessoires pour friteuse à air Temps de cuisson, aimant pour accessoires pour friteuse à air… Prix courant: 15,99 $ Prix: 11,45 $ Vous économisez: 4,54 $ (28%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.