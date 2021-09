Cette fillette de 10 ans a deux diplômes d’ingénieur et un QI supérieur à Einstein et Hawking | La vie

Elle n’a que 10 ans, et a déjà été invitée par l’Université d’Arizona pour son talent. Son rêve est d’être astronaute pour changer le monde.

Nous ne sommes pas tous pareils, et c’est que l’être humain possède un vaste monde intérieur et une grande intelligence dont certains profitent plus que d’autres, et toutes les quelques années apparaissent des génies capables de changer l’avenir de l’Humanité. En son temps, c’était Albert Einstein et maintenant ce pourrait être une fille mexicaine de seulement 10 ans.

Et peut-être que le prochain Albert Einstein sera Adhara Pérez Sánchez, une fille mexicaine de seulement 10 ans qui a un QI de 162. Avoir déjà un QI de 130 est considéré comme un prodige, donc avoir 162 la place comme un génie à part entière.

En fait, il a un QI supérieur à Albert Einstein et Stephen Hawking, en particulier deux points ci-dessus. Compte tenu du fait que son plus grand rêve est d’être astronaute, il est fort probable qu’il y parvienne, il pourra même participer à de futures missions vers Mars prévues dans les prochaines décennies.

Et c’est que cet enfant prodige savait déjà lire à trois ans, faire des puzzles de 100 pièces en quelques minutes et a même commencé à étudier l’algèbre à un si jeune âge.

A ce jour, avec seulement 10 ans, il étudie deux diplômes au Mexique : une ingénierie des systèmes à l’université CNCI et une ingénierie industrielle avec une spécialisation en mathématiques à l’UNITEC.

Mais il n’a pas eu une enfance facile, depuis qu’Adhara a été diagnostiqué avec le syndrome d’Asperger, un trouble du développement qui fait partie du spectre de l’autisme et qui affecte les interactions sociales réciproques, la communication verbale et non verbale, ce qui lui a causé de nombreux problèmes à l’école.

Il a dû faire face non seulement aux taquineries de ses camarades de classe, mais aussi à des programmes qui ne convenaient pas à son intelligence.

Por suerte, sus padres lograron buscar ayuda para un plan educativo diferente, algo que fue determinante para aprender en un entorno que ya se adaptaba a sus necesidades únicas, lo que la permitió graduarse en la escuela primaria a los cinco años y la secundaria a los huit années.

Actuellement, Adhara collabore avec l’université CNCI pour parler des trous noirs, mais veut se rendre au Université de l’Arizona, qui a été reconnu par la NASA pour son programme d’exploration spatiale. Adhara veut être astronaute, et la première étape est de se rendre à l’Université d’Arizona où elle a déjà été invitée.

Tout en réalisant son rêve d’être astronaute, il publie différents articles inspirants sur les réseaux sociaux comme Instagram.