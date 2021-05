En ce qui concerne les pas de danse sur The Fresh Prince of Bel-Air, rien ne vaut la danse Carlton. Il est toujours imité à ce jour, grâce à Carlton lui-même Alfonso Ribeiro. C’était si populaire que même la star de la série Will Smith voulait une fois un morceau de l’action, mais Ribeiro ne l’a pas laissé entrer dans la sauce secrète. Maintenant, l’ancien de Fresh Prince a parlé de la fois où il a refusé d’aider Smith avec la danse emblématique.