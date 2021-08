Cette fois, Amy Adams a eu une infection de l’oreille noueuse sur Batman V Superman en raison de matériel bon marché

L’une des équipes qui doit changer le plus de choses pour la saison prochaine est Les Cavaliers de Cleveland. Par logique, mathématiques pures. C’était l’une des pires équipes de l’année dernière et, afin de changer cette situation drastique cette saison, l’arrivée de nouveaux visages qui améliorent les performances de l’équipe Ohio ce sera vital. Les […] More