Cette fois, EA Games a capté les bébés pour l’enfer de Dante

in

Image : EA

Le fait que les développeurs de Dead Space aient créé un jeu basé sur The Divine Comedy de Dante Aligheri est assez étrange, même sans penser aux enfants non baptisés et plafonnés qui vous font face dans votre descente aux enfers.

Les enfants monstrueux étaient en quelque sorte un motif pour Visceral Games, figurant dans la franchise Dead Space et Dante’s Inferno. Équipés d’appendices ressemblant à des épées, les enfants démoniaques de Dante’s Inferno roucoulent, gloussent et pleurent comme les vrais au milieu d’un combat. Même pour un jeu se complaisant dans la gratuité, leur inclusion est particulièrement morbide.

Ces qualités visuelles ne sont aggravées que lorsque vous les combattez. Alors qu’un seul bébé dandinant n’est pas trop difficile à envoyer, Visceral vous les jette généralement en hordes. Cette multiplication s’ajoute au facteur de choc et au défi impliqué. La faux de Dante a une grande portée, mais il suffit d’un coup égaré pour gâcher un combo.

Certaines parties plus effrayantes de la conception des personnages impliquées sont attribuées à Wayne Barlowe, un artiste américain de science-fiction et de fantasy qui a été engagé pour le projet.

« L’une des grandes contributions de Wayne à l’ensemble de la conception du personnage a été d’introduire le cordon ombilical et le placenta. C’était super effrayant et très Wayne Barlowe », a déclaré Ash Huang, directeur artistique de Dante’s Inferno.

G/O Media peut toucher une commission

Pour ceux qui ne sont pas familiers, une vanité chrétienne centrale à l’époque de La Divine Comédie était l’idée que les enfants non baptisés seraient envoyés aux limbes, une partie spéciale de l’au-delà.

Puisque Limbo est également le premier cercle de l’enfer, vous le visitez assez tôt dans l’Enfer de Dante. Visceral voulait rendre l’expérience de rencontrer votre première horde d’enfants non baptisés particulièrement mémorable pour les joueurs. Naturellement, l’équipe s’est donné beaucoup de mal pour que ces tout-petits aux limbes se sentent authentiques.

Jonathan Knight, le producteur exécutif de Dante’s Inferno, a en fait amené son propre enfant dans le studio de capture de mouvement pour rendre le mouvement de la créature un peu plus crédible.

Plus d’une décennie plus tard, Knight dit que la séquence est née d’un désir d’utiliser la capture de mouvement pour donner vie aux différentes créatures de l’Enfer de Dante de manière nouvelle et créative.

«Je savais que nous aurions besoin d’une séquence d’introduction vraiment effrayante pour le bébé. J’avais un bambin de dix-huit mois à l’époque et je connaissais intimement la façon unique dont les bambins marchent. Et j’ai juste pensé – capturons-le », a-t-il déclaré.

«Je pense que je savais que je n’allais pas m’en sortir à moins d’utiliser mon propre enfant. Je ne voyais pas ça comme un casting ! Si je me souviens bien, cela a soulevé quelques sourcils avec l’équipe juridique, et ils se sont précipités pour faire signer tous les papiers nécessaires. »

Knight dit que l’équipe de la House of Moves de Los Angeles était ravie de faire une session de capture de mouvement qui sortait de sa routine habituelle.

“Ils n’avaient jamais fait de mo-cap sur un acteur aussi jeune, donc c’était une vraie première pour eux – que ce soit dans un film ou dans des jeux vidéo. Ils sont immédiatement passés en mode résolution de problèmes et nous ont aidés à trouver comment habiller le petit gars. Ils étaient très gentils et patients avec lui.

«En fin de compte, il aimait l’attention et sa mère était là, alors il a tout pris en charge et la journée s’est plutôt bien passée. Je pense que c’était amusant pour les autres acteurs aussi; quelque chose de différent.”

Cependant, Knight a ajouté que tout le monde n’aimait pas le fait que cela finisse par être transformé en une fonctionnalité bonus.

“Je n’essayais pas de promouvoir ma famille ou quelque chose comme ça”, a expliqué le producteur exécutif. « Je pensais juste que c’était une chose vraiment cool et créative que nous avions faite, et je voulais partager le processus et les images d’un enfant en costume mocap ! »

Knight pense toujours que cela a porté ses fruits, notant que “cette dandine unique pour tout-petits apparaît vraiment dans la scène finale”.

“Je suis sûr que nos talentueux animateurs auraient pu réaliser quelque chose de grand sans ces données, mais il y a une raison pour laquelle nous faisons de la capture de mouvement, et je pense que celle-ci a très bien fonctionné.”

Alors que le fils de Knight est à la fois trop jeune pour avoir des souvenirs de la session de capture de mouvement elle-même et pour voir sa propre performance dans Dante’s Inferno, il aime les jeux vidéo, en particulier Fortnite.

“Nous le mentionnons de temps en temps, lors de fêtes ou autre, et il en sourit généralement”, a déclaré Knight.

« Je pense qu’il s’amusera un peu plus tard dans sa vie. Nous avons sauvé sa combinaison de capture de mouvement ; c’est dans une boîte dans le garage », ajoute-t-il.

Alors que Dante’s Inferno n’a jamais été remasterisé pour les consoles modernes, le jeu est toujours disponible pour jouer sur Xbox via la magie de la rétrocompatibilité. Il a même fait son entrée sur Game Pass il y a quelques mois via le partenariat de Microsoft avec EA Play.